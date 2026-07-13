El Municipio continúa con los operativos de Salud Animal en distintos barrios de la ciudad

Esta semana, el dispositivo llegará a la Vecinal Gauchito Gil y al barrio San Agustín, dentro del cronograma que se extenderá durante todo julio. La atención será a partir de las 7:30 a 12:00. Tienen prioridad los vecinos de los barrios mencionados y quienes tengan turnos previos en Mi Paraná.
La Municipalidad de Paraná continúa con los operativos barriales que acercan atención veterinaria gratuita a los vecinos y vecinas de distintos puntos de la ciudad. La propuesta se enmarca en la política sanitaria de la gestión de la intendenta Rosario Romero, orientada a garantizar estos servicios en todos los barrios de Paraná.
El operativo ya estuvo presente en el barrio 300 Viviendas y en la Vecinal Nueva Ciudad, donde se brindó atención a las mascotas de la zona.
Este lunes 13 y martes 14 de julio, la posta funcionará en la Vecinal Gauchito Gil, en Juez Hercovich 761. Luego, del miércoles 15 al viernes 17, el dispositivo se trasladará al B° San Agustín SO, con sede en la Plaza Los Olivos, entre calles Los Jacarandáes y 1° de Mayo.
Una vez cumplida la agenda de esta semana, el operativo continuará del lunes 20 al miércoles 22 en el B° San Martín, con sede en el Comedor Panchita Feliz, sobre calle Estado de Palestina, a media cuadra de Florencio Ameghino. Los días 23 y 24 será el turno de la Vecinal General Espejo, en Puerto de la Cruz 3441. Finalmente, del 27 al 31 de julio, el recorrido cerrará en el CIC Este, en la intersección de Vicegobernador Juan Luis Chaile y Roque Sáenz Peña.
Una política sanitaria que recorre la ciudad
La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, remarcó que las castraciones “constituyen una herramienta sanitaria clave, ya que permiten evitar la reproducción no deseada, reducir la cantidad de animales en situación de abandono y prevenir enfermedades zoonóticas que impactan tanto en la salud pública como en el bienestar animal”.
Recomendaciones para concurrir
Los operativos se desarrollan por orden de llegada, con prioridad para los vecinos de cada zona y para quienes gestionen su turno a través de la plataforma Mi Paraná, disponible en www.parana.gob.ar.
Para las castraciones, los animales deben presentarse en ayuno de aproximadamente 10 horas. Los perros tienen que concurrir con collar y correa —y con bozal en caso de ser agresivos—, mientras que los gatos deben trasladarse en transportadora o bolso cerrado. Se recomienda llevar una manta para resguardar al animal una vez operado.
Por consultas, el área de Salud Animal atiende también a través de su página de Facebook: Salud Animal Paraná; al teléfono 3434 38-1265; o en la web de la Municipalidad de Paraná (www.parana.gob.ar)