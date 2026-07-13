La Ruta del Diseño paranaense convocó a la comunidad en una jornada dedicada al talento creativo local

Con la participación de más de 50 emprendimientos, esta segunda edición permitió recorrer nueve espacios creativos, donde el público conoció de cerca los procesos de producción, las propuestas de diseño y el trabajo de emprendedores que fortalecen la identidad y la economía creativa de Paraná.
La iniciativa forma parte del programa Diseña Paraná, impulsado por la Municipalidad de Paraná junto al Consejo Asesor de Marca Paraná, y busca fortalecer el ecosistema creativo de la ciudad, promoviendo el desarrollo de emprendimientos que incorporan diseño como valor agregado y contribuyen a consolidar la identidad local.
La coordinadora de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana, destacó que el programa acompaña a emprendedores y emprendedoras mediante acciones que favorecen su crecimiento y visibilidad. "El programa Diseña Paraná busca el fortalecimiento de emprendedoras y emprendedores de la ciudad de Paraná con agregado de valor del diseño en diferentes tipos de soportes. La iniciativa de la Ruta del Diseño tiene como objetivo abrir al público los talleres, showrooms y lugares donde se llevan adelante los procesos creativos. Es una política pública del gobierno municipal que fomenta y potencia un Estado facilitador para que los emprendedores en general, y los emprendedores con diseño en particular, tengan espacios de comercialización y de capacitación", expresó.
Por su parte, la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, señaló que la propuesta permitió acercar el diseño local a la comunidad. "La Ruta del Diseño invita a recorrer nueve espacios que reúnen a emprendedores y marcas de la ciudad. Es una oportunidad para conocer productos textiles, cerámica, ilustración, objetos, tejidos y muchas otras propuestas que reflejan el talento y la identidad del diseño paranaense", afirmó.
Para facilitar la participación, la Municipalidad dispuso un servicio gratuito de traslado que recorrió los distintos espacios, permitiendo que más personas conocieran la propuesta y visitaran los nueve puntos del circuito.
La iniciativa también fue valorada por quienes integran el ecosistema emprendedor. Laura Zárate, de la marca Malaza, destacó la importancia del intercambio entre diseñadores: "La primera edición fue una muy buena experiencia y eso nos motivó a volver a participar. Compartir con otros emprendedores, mostrar nuestro trabajo y recibir al público genera nuevas ideas, nos permite aprender y seguir creciendo juntos", sostuvo.
En el mismo sentido, Georgina Zanaschi, de la marca Geozana, destacó el acompañamiento del Estado municipal. "Es una propuesta que sigue creciendo y que cada año tiene más impulso. Como emprendedora, contar con el apoyo de la Municipalidad es muy importante para seguir desarrollando nuestro trabajo", señaló.
La Ruta del Diseño Paranaense se consolida como una política pública que impulsa la economía creativa, fortalece el trabajo de emprendedores locales y promueve espacios de encuentro entre quienes producen, crean y eligen el diseño con identidad paranaense.