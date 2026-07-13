Chocó una camioneta estacionada y huyó: la familia perdió su vehículo de trabajo y busca al responsable

REDACCIÓN ELONCE
Una familia de Paraná denunció que un vehículo chocó su camioneta estacionada y escapó. Aseguran que era su único medio de trabajo y piden ayuda para identificar al responsable. También denunciaron demoras para radicar la denuncia.
Una camioneta Peugeot estacionada fue chocada y el conductor responsable escapó del lugar, dejando importantes daños materiales y a una familia sin su único vehículo de trabajo. El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la intersección de calles Brugo y Fontes, en la ciudad de Paraná.
Los propietarios del rodado relataron que, cuando salieron de su vivienda, el vehículo ya había sido impactado y quien provocó el siniestro se había dado a la fuga. Ahora esperan que las cámaras de seguridad de la zona permitan identificar al responsable.
María Marta, dueña de la camioneta, explicó que el rodado era el principal sustento económico de la familia. "Esto pasó hoy como las 9. Cuando salimos ya se había dado a la fuga y nos rompió el único vehículo que tenemos de sostén", contó.
"Nos dejó sin el medio para trabajar"
La mujer detalló que el impacto ocasionó graves daños mecánicos y dejó a la camioneta fuera de servicio. "Nos reventó toda la goma, nos rompió prácticamente la caja. Es lo único que tenemos; él hacía changas y estaba parada la camioneta. Esta persona que se dio a la fuga nos dejó sin el medio para pagar las cuentas, sin para comer, sin nada para darle a los gurises", lamentó.
Según indicó, por las marcas que quedaron sobre el asfalto y por el tipo de impacto, sospechan que el vehículo involucrado podría haber sido una máquina de gran porte. "Los vecinos nos cuentan que escucharon el golpe y lo que se ve es que era como una máquina. No sabemos de qué porte ni de dónde era", señaló.
Denuncian demoras para radicar la denuncia
El propietario de la camioneta, Carlos Ríos, manifestó que intentó realizar la denuncia en la Comisaría Décima, aunque aseguró que no pudo concretarla de inmediato. "Fuimos a la Comisaría Décima y nos dijeron que era muy temprano para hacer la denuncia, que había que esperar unos días. O nos ponen excusas de que no está la persona que tome la denuncia", afirmó.
Además, sostuvo que durante la jornada concurrieron móviles policiales al lugar y que les informaron que revisarían las cámaras de seguridad cercanas. "Desde hoy a las nueve vinieron dos móviles y nos dijeron que nos iban a avisar. Un vecino tiene cámaras que captaron lo sucedido y las iba a poner a disposición de la Policía", explicó.
Piden colaboración de testigos
Mientras aguardan novedades sobre la investigación, la familia solicitó la colaboración de cualquier persona que haya visto el siniestro o cuente con imágenes que permitan identificar al vehículo que provocó los daños.
Para ello, pusieron a disposición el teléfono 3435-100441, con el objetivo de recibir información que pueda ser útil para esclarecer lo ocurrido.
Los propietarios esperan que las grabaciones de las cámaras de seguridad y los posibles testimonios permitan dar con el conductor que chocó la camioneta y abandonó el lugar sin asumir la responsabilidad por los daños ocasionados.