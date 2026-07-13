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Una mujer mató a su hijo y luego intentó quitarse la vida: el posible trasfondo tras la tragedia

El niño de ocho años fue hallado sin signos vitales, mientras que su madre presentaba heridas cortantes en el cuello. La mujer fue derivada al hospital de Posadas bajo custodia policial y la Justicia de Misiones investiga el caso homicidio seguido de intento de suicidio.

13 de Julio de 2026
Tragedia en Santa Ana, Misiones
Tragedia en Santa Ana, Misiones Foto: archivo / ilustrativa

El niño de ocho años fue hallado sin signos vitales, mientras que su madre presentaba heridas cortantes en el cuello. La mujer fue derivada al hospital de Posadas bajo custodia policial y la Justicia de Misiones investiga el caso homicidio seguido de intento de suicidio.

Una tragedia conmocionó este lunes en el barrio Nueva Ciudad del Este, en la localidad misionera de Santa Ana, donde un niño de ocho años fue hallado sin vida en el interior de una vivienda, mientras que su madre fue encontrada con heridas cortantes en el cuello y debió ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.

 

El hecho fue constatado alrededor de las 10, luego de un requerimiento canalizado al 911. Al arribar al domicilio, la comisión policial encontró al personal de Salud Pública asistiendo la emergencia.

 

En una de las habitaciones de la vivienda, los efectivos hallaron sin signos vitales al menor identificado como Ilan Mareco Vázquez, de ocho años, quien se encontraba sobre una cama. A su lado estaba su madre, María Mareco (39), semi desvanecida y con lesiones cortantes en la zona del cuello, publicó El Territorio.

 

La mujer fue retirada del inmueble y trasladada inicialmente al Hospital de Santa Ana. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente se dispuso su derivación al Hospital Madariaga de Posadas, donde permanece internada bajo custodia policial. El caso se investiga como homicidio seguido de suicidio en grado de tentativa.

Santa Ana, Misiones (archivo / ilustrativa)
Santa Ana, Misiones (archivo / ilustrativa)

Tras el hallazgo, la Policía preservó la escena del hecho y solicitó la intervención de la División Policía Científica de la Unidad Regional XIII y del médico policial de turno, a fin de realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del episodio.

 

Posible trasfondo tras la tragedia

 

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Mareco convivía con sus tres hijos: Natalia Ailene Vázquez Mareco, de 15 años; Montserrat Daiara Vázquez Mareco, de 12; y el fallecido.

 

Asimismo, los investigadores establecieron que la mujer se encontraba separada de hecho desde hacía algunos días de su pareja, Emanuel Vázquez, de 35 años, ciudadano paraguayo naturalizado argentino, domiciliado en el barrio Las Rosas. El hombre se presentó espontáneamente en el lugar y manifestó a los uniformados que la relación había finalizado recientemente debido a problemas de convivencia.

 

Por otra parte, vecinos del barrio señalaron que la mujer padecería una enfermedad mental, versión que forma parte de las líneas de investigación y deberá ser corroborada por las autoridades competentes.

 

La causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas a medida que avancen las actuaciones judiciales y los resultados de las pericias.

Temas:

Tragedia Santa Ana misiones homicidio en Misiones salud mental
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