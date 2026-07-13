Detuvieron por estafa a sujeto que hizo transacciones con una tarjeta de debido extraviada

Una investigación por presunta estafa en Colón permitió recuperar documentación personal perteneciente a un joven de 19 años e identificar a un hombre de 37 años que habría realizado transacciones con una tarjeta de débito extraviada.

La causa se inició luego de que la víctima denunciara la pérdida de su billetera, en la que llevaba documentación personal, una tarjeta de débito y dinero en efectivo.

Fuentes policiales comunicaron que personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante distintas tareas investigativas que permitieron identificar a un hombre de 37 años como presunto responsable de utilizar la tarjeta denunciada.

Además, los investigadores establecieron que el sospechoso tendría en su poder la documentación perteneciente al damnificado.

Durante un procedimiento realizado este sábado, efectivos del Comando Radioeléctrico interceptaron al hombre y constataron que llevaba consigo la documentación denunciada. Ante esta situación, los policías procedieron al secuestro formal de los elementos de interés para la investigación.

La Unidad Fiscal de Colón fue informada de lo ocurrido y dispuso el traslado del involucrado para su correcta identificación.

El hombre quedó supeditado a la causa judicial que se instruye por el supuesto delito de estafa, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho.