Frustraron un cruce de droga por el río Paraná valuado en $72 millones

Un operativo de Prefectura Naval Argentina permitió frustrar el ingreso de más de 19 kilogramos de marihuana desde Paraguay a través del río Paraná. El procedimiento se realizó en la zona del paraje Santa Rosa, en Iguazú, después de una investigación que alertó sobre un posible cruce ilegal de estupefacientes por la frontera fluvial.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que una embarcación a motor se desplazaría desde la costa paraguaya hacia territorio argentino. A partir de esa información, los efectivos organizaron un dispositivo de vigilancia en un punto estratégico de la zona.

Durante el operativo, el personal detectó una lancha que provenía de Paraguay y arribó a la altura del kilómetro 1924,3 del curso de agua. Tras advertir el movimiento, los agentes iniciaron un rastrillaje por los alrededores para localizar el cargamento.

La droga estaba dentro de un recipiente plástico

En medio de la búsqueda, los prefectos encontraron un recipiente plástico abandonado en cercanías de la costa. Al revisar su contenido, hallaron 13 bolsas que contenían cogollos de marihuana.

El pesaje realizado posteriormente determinó que la carga superaba los 19 kilogramos. De acuerdo con la valuación efectuada durante el procedimiento, el estupefaciente tenía un valor estimado superior a los 72 millones de pesos.

Droga incautada en el río Paraná.

La droga habría sido trasladada por el río Paraná con el objetivo de ingresarla de manera ilegal al país. Sin embargo, la vigilancia desplegada en el sector permitió detectar el cruce y secuestrar el cargamento antes de que fuera retirado del lugar.

Intervino la Justicia Federal

La causa quedó bajo intervención del Juzgado Federal de Iguazú, a cargo del juez Marcelo Cardozo, con participación de la Fiscalía Federal de Eldorado. Las autoridades judiciales dispusieron el secuestro de la sustancia y la continuidad de las medidas investigativas.

En la información oficial no se precisó que hubiera personas detenidas durante el procedimiento. La investigación continuará para establecer quiénes participaron del traslado y cuál era el destino final de la marihuana.

El operativo se enmarca en los controles que las fuerzas federales realizan de manera permanente sobre el río Paraná y otros pasos fronterizos. La zona es utilizada con frecuencia para intentar trasladar drogas desde Paraguay hacia distintos puntos del territorio argentino.