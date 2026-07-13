Así quedaron los sueldos rurales tras la homologación del nuevo acuerdo paritario

Los trabajadores rurales comenzaron julio de 2026 con una nueva escala salarial, luego de que la Secretaría de Trabajo homologara el acuerdo paritario firmado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector agropecuario. La actualización establece los salarios mínimos para todas las categorías alcanzadas por el convenio colectivo.

El entendimiento no solo contempla nuevos básicos, sino también el pago de sumas no remunerativas y una cláusula de revisión que permitirá reabrir la negociación si la evolución de la inflación o de otras variables económicas afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.

Con la actualización, el salario de ingreso para la actividad supera el millón de pesos mensuales, una referencia que alcanza al peón general y a las demás categorías iniciales del convenio.

Cómo quedaron los salarios de las categorías iniciales

El peón general, considerado la categoría de ingreso, pasó a percibir un salario básico de $1.088.358,51, al que se suma una asignación no remunerativa de $5.335,10. En tanto, el peón único cobrará $1.116.058,33 más un adicional de $5.470,88.

Por su parte, los ovejeros tendrán un haber básico de $1.127.265,44, acompañado por una suma no remunerativa de $5.525,82. También recibieron aumentos los albañiles, herreros, carpinteros, cocineros y mecánicos rurales, cuyo salario mínimo quedó fijado en $1.158.597,91, más un adicional de $5.679,41.

En otras tareas específicas, los trabajadores dedicados al ordeñe percibirán un salario básico de $1.165.963,05, mientras que los tractoristas y maquinistas agrícolas alcanzarán los $1.207.669,28 durante julio.

Las categorías con los salarios más altos

Entre los trabajadores rurales mejor remunerados aparecen quienes realizan tareas vinculadas con la aplicación de productos fitosanitarios. Los peones auxiliares destinados a esa actividad percibirán un salario básico de $1.761.296,80, además de una suma no remunerativa de $8.633,81.

El mayor ingreso de toda la escala corresponde a los conductores de equipos autopropulsados para la aplicación de fitosanitarios. Durante julio cobrarán un básico de $2.545.139,23 y una asignación no remunerativa de $12.476,17, convirtiéndose en la categoría con la remuneración más elevada del convenio.

El acuerdo también mantiene escalas específicas para determinadas economías regionales. En la actividad olivícola, por ejemplo, continúan vigentes los incrementos escalonados previstos hasta septiembre.

Cláusula de revisión y economías regionales

Dentro de esa actividad, un trabajador de riego calificado cobrará $1.378.570,26 durante julio, mientras que un encargado de establecimiento tendrá un salario básico de $1.483.214,54.

La nueva escala salarial para los trabajadores rurales fue homologada por la Secretaría de Trabajo y rige para todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo. Además, incorpora una cláusula de revisión que habilita a las partes a retomar la negociación si las condiciones económicas modifican el poder adquisitivo de los salarios fijados para este período.