AGMER define los pasos a seguir tras rechazar las propuestas salariales del Gobierno 

Desde las 15 de este lunes, el plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) evaluará el escenario tras rechazar las dos propuestas salariales presentadas por el Gobierno y analizará su posicionamiento frente a la reforma previsional.

La conducción del sindicato docente mayoritario en la provincia, analizará el resultado de las negociaciones paritarias, luego de considerar insuficientes las ofertas oficiales.

Vale recordar que la primera propuesta contempló un incremento salarial del 6%, distribuido en dos tramos: 3% en julio y 3% en septiembre. Posteriormente, el Ejecutivo presentó una nueva oferta con un 3% en julio y un 4% en septiembre, actualizando la base de cálculo.

Además, el Gobierno propuso elevar el salario mínimo docente a $850.000 desde julio, lo que representaría un incremento cercano al 14% respecto del piso vigente, junto con aumentos de entre 20% y 28% en los conceptos de Fopid y Conectividad, según la carga horaria.

Sin embargo, Agmer sostuvo que la propuesta "no está a la altura de las circunstancias" y que "no responde a las necesidades de la economía de los trabajadores de la educación".

El encuentro de Secretarios y Secretarias Generales del sindicato se realizará a partir de las 15 bajo la modalidad virtual.