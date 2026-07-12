El Gobierno afrontará una semana clave por la reforma previsional y la paritaria docente

El Gobierno provincial iniciará una semana decisiva marcada por dos conflictos simultáneos: la continuidad de la negociación paritaria con los docentes y el rechazo de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones al proyecto de reforma previsional que será debatido en la Legislatura. Ambos temas concentrarán la agenda política y sindical desde el lunes.

El primer foco estará puesto en la reunión virtual que realizará este lunes, desde las 15, el plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Allí, el gremio evaluará el escenario tras rechazar las dos propuestas salariales presentadas por el Gobierno y analizará su posicionamiento frente a la reforma previsional.

El segundo frente llegará el miércoles, cuando la Multisectorial que reúne a sindicatos y organizaciones sociales llevará adelante un paro y una movilización hacia Casa de Gobierno, en coincidencia con el tratamiento legislativo del proyecto de reforma del sistema previsional, publicó APF.

Agmer evaluará la paritaria y la reforma previsional

La conducción provincial de Agmer analizará el resultado de las negociaciones paritarias, luego de considerar insuficientes las ofertas oficiales.

La primera propuesta contempló un incremento salarial del 6%, distribuido en dos tramos: 3% en julio y 3% en septiembre. Posteriormente, el Ejecutivo presentó una nueva oferta con un 3% en julio y un 4% en septiembre, actualizando la base de cálculo.

Además, el Gobierno propuso elevar el salario mínimo docente a $850.000 desde julio, lo que representaría un incremento cercano al 14% respecto del piso vigente, junto con aumentos de entre 20% y 28% en los conceptos de Fopid y Conectividad, según la carga horaria.

Sin embargo, Agmer sostuvo que la propuesta "no está a la altura de las circunstancias" y que "no responde a las necesidades de la economía de los trabajadores de la educación".

Los gremios estatales también rechazaron la oferta

El rechazo a la propuesta salarial también fue expresado por los sindicatos estatales.

El secretario general de ATE, Oscar Muntes, calificó la oferta como "insuficiente" frente a "la gran necesidad" de los trabajadores y recordó que el Gobierno se había comprometido a presentar una propuesta superadora.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, valoró la continuidad del diálogo paritario, aunque consideró que la oferta "no está a la altura de las necesidades de los trabajadores". No obstante, señaló que el acuerdo podría avanzar si el Ejecutivo incorpora soluciones a otros reclamos, especialmente en el área de Salud.

Paro y movilización contra la reforma previsional

El miércoles está previsto que el Senado avance con el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, luego del dictamen favorable emitido por las comisiones legislativas.

En ese contexto, la Multisectorial convocó a una "gran huelga" con movilización hacia Casa de Gobierno para rechazar la iniciativa.

Las organizaciones cuestionan aspectos del proyecto como la declaración de emergencia económica, las facultades otorgadas al gobernador y al presidente de la Caja, posibles modificaciones en edades y aportes jubilatorios, cambios en el cálculo de los haberes y las reformas vinculadas a jubilaciones por invalidez y pensiones.

Asimismo, la Multisectorial dirigió un mensaje a los senadores provinciales, instándolos a votar en contra de la iniciativa y advirtiendo sobre el impacto que, según sostienen, tendría sobre trabajadores activos, jubilados y las economías locales.