Paritaria: ATE y UPCN señalaron que la oferta es "insuficiente" y esperan nueva propuesta salarial

Paritaria estatales Entre Ríos marcó este lunes una nueva instancia de negociación entre el Gobierno provincial y los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública.

El Ejecutivo presentó una propuesta de incremento salarial del 6%, distribuido en dos tramos: 3% con los haberes de julio y 3% con los de septiembre. Sin embargo, tanto la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) consideraron insuficiente la oferta y solicitaron una mejora, por lo que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio con fecha a definir.

La propuesta oficial también contempla mantener vigente la suma fija acordada durante la negociación salarial de mayo. No obstante, los representantes sindicales coincidieron en que el porcentaje ofrecido no alcanza para recomponer el deterioro del poder adquisitivo que vienen señalando desde hace meses.

Tras el encuentro, los dirigentes de ambos gremios dialogaron con Elonce y plantearon cuáles son las expectativas para la próxima reunión, que podría concretarse durante los próximos días.

ATE calificó la oferta como "insuficiente"

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, fue contundente al evaluar la propuesta presentada por el Ejecutivo. "El gobierno trajo una propuesta, que es totalmente insuficiente, y muy corta para la necesidad que tenemos los trabajadores", afirmó.

El dirigente sostuvo que el sindicato no solo reclama una mejora inmediata, sino también conocer cuál será la estrategia oficial para recomponer el salario de los empleados públicos. "Nosotros, fuimos muy claros, no solamente en recuperar el salario, que es sumamente necesario, sino también, cuál es el plan que propone el gobierno provincial para recuperar el salario. Eso es fundamental, es clave para nosotros recuperar el poder adquisitivo", expresó a Elonce.

Muntes indicó que durante la reunión el Gobierno tomó nota de los planteos realizados por las organizaciones sindicales y asumió el compromiso de presentar una propuesta superadora. "El gobierno toma apuntes de lo que hemos planteado y nuevamente, vamos a encontrarnos, quizás el miércoles o lunes, donde el gobierno se compromete a realizar una propuesta totalmente diferente", manifestó Muntes.

La recuperación salarial, el principal reclamo

Consultado sobre los pasos a seguir, el titular de ATE señaló que el sindicato continuará dialogando con los trabajadores mientras aguarda la nueva convocatoria. "Ya lo veníamos charlando con los trabajadores con respecto a la necesidad de recomponer el salario. Ahora, hubo una propuesta, pero que está muy lejos de lo que necesitamos para recuperar el salario", señaló.

Además, insistió en que el objetivo central de la negociación debe ser recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. "Lo fundamental, es lo que va a pasar el miércoles o el lunes de la semana que viene, es una propuesta en concreto. Esa propuesta debe tener también la recuperación del salario, porque para nosotros es clave y es vital", sostuvo.

En ese sentido, recordó uno de los principales reclamos que ATE viene planteando en toda la provincia. "Necesitamos recuperar el 41% del poder adquisitivo que vamos perdiendo", afirmó.

Respecto de la posibilidad de aceptar la oferta actual y continuar negociando posteriormente, Muntes evitó anticipar una definición. "Todo tiene que ver con lo que propongan en el cuarto intermedio. El gobierno provincial tiene la responsabilidad de elevar la propuesta, de ser una propuesta más integral, pero fundamentalmente, que el contenido pueda satisfacer a todos los trabajadores", concluyó.

UPCN pidió ampliar la discusión salarial

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN Entre Ríos, Karina Domínguez, consideró positivo que continúe abierta la negociación paritaria, aunque coincidió en que el porcentaje ofrecido resulta insuficiente. "Primero, que tenemos paritaria, que es un dato importante en un contexto sumamente complicado que vivimos los trabajadores en distintos frentes", expresó a Elonce.

La dirigente explicó que la discusión salarial está atravesada por otras preocupaciones que afectan a los empleados públicos. "El salarial es uno, pero también, estamos hablando del futuro de nuestros trabajadores con un proyecto de reforma previsional, que indudablemente, pone en la paritaria otras situaciones que tenemos que empezar a ver", indicó.

Sobre la propuesta presentada este lunes, Domínguez sostuvo que se trata apenas del punto de partida de la negociación. "Es la primera propuesta del gobierno, la cual no está, a la altura de las necesidades de los trabajadores", manifestó.

Salario, deudas y otros temas pendientes

La referente de UPCN también reclamó que la discusión incluya otros compromisos asumidos por el Ejecutivo. "Debemos avanzar en todas las problemáticas e ir cumpliendo con compromisos que el gobierno tiene que ejecutar; por ejemplo, hay deudas en salud que tienen que ver con prolongaciones de jornada, con horarios atípicos y todo lo que se ha venido trabajando", explicó.

En esa línea, remarcó que la organización considera que todos esos conceptos forman parte del salario. "Le planteamos al gobierno que todo es salario y que en ese orden, debemos hacer que esta paritaria también tenga otra definición", sostuvo.

Si bien reconoció que el porcentaje propuesto es bajo, dejó abierta la posibilidad de avanzar si la negociación incorpora otros aspectos. "Analizar solo el porcentaje indudablemente que es poco. Ahora, si esto también lo ponemos en un contexto de discusión más amplio, tal vez podemos avanzar. Es muy difícil plantear a los trabajadores un porcentaje bajo, pero si tenemos otras discusiones, tal vez este puede prosperar la paritaria", expresó a Elonce.

Domínguez adelantó además que la definición no debería demorarse demasiado. "La reunión va a ser no más allá del lunes, así que entendemos que va a ser una paritaria relativamente de resolución rápida, ya sea por vía del acuerdo o no, porque no sabemos si estamos en condiciones de poder plantear un acuerdo con estos porcentajes", afirmó.

Finalmente, indicó cuáles son los puntos que UPCN espera encontrar en la próxima oferta oficial. "Tenemos que ver si esto solamente va a abarcar dos tramos como planteó el gobierno o si existe la posibilidad de hablar de todo el semestre", señaló.

Además, consideró que la negociación también debe contemplar "el atraso salarial", las asignaciones familiares y "las distorsiones que hay en los distintos códigos", ya que, según remarcó, "hay varias situaciones que tienen que ver con los trabajadores y el salario que deberían tratarse en la paritaria".