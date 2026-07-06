Paritaria: gremios estatales y docentes se reúnen hoy con el Gobierno provincial

El Gobierno de Entre Ríos convocó a los gremios estatales y docentes a una nueva mesa paritaria, que se desarrollará este lunes 6 de julio en la Secretaría de Trabajo, en la capital provincial. Las reuniones forman parte de la continuidad de las negociaciones salariales que el Ejecutivo mantiene con los distintos sectores de trabajadores.

El primer encuentro tendrá lugar a las 14.30, cuando funcionarios provinciales recibirán a los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Más tarde, desde las 17, será el turno de la mesa de negociación con los gremios docentes. Participarán dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Desde el Gobierno indicaron que los encuentros se enmarcan en el diálogo institucional que mantiene con las organizaciones sindicales para abordar distintos aspectos vinculados a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del Estado provincial.

Recomposición y poder adquisitivo

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, aseguró que esperan una propuesta que no solo contemple una recomposición salarial, sino también un plan para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

"La convocatoria es muy importante para los trabajadores, estamos en una situación extremadamente difícil y vamos perdiendo entre un 41,2% y un 41,4% de poder adquisitivo, según el análisis que se tome. Solo este año ya perdimos un 7,2%", afirmó el dirigente.

Muntes recordó que ATE rechazó el último acuerdo salarial aceptado por otros gremios porque lo consideró insuficiente. "Fuimos a debatir en las asambleas y nuestro Consejo Provincial resolvió rechazar la propuesta porque no alcanzaba para revertir el atraso salarial que venimos sufriendo", sostuvo en diálogo con Elonce.

"Necesitamos un plan para recuperar el salario"

De cara a la reunión de hoy, el dirigente adelantó cuál será el principal planteo del sindicato. "Vamos a pedir exactamente lo mismo: un plan del Gobierno para recuperar el salario. Varias veces nos dijeron que lo iban a presentar, pero todavía lo estamos esperando. A este gobierno le queda poco más de un año de mandato y todavía no hemos recuperado el poder adquisitivo", expresó.

Asimismo, advirtió que limitarse a actualizar los salarios según la inflación no alcanzará para revertir la situación. "Si solamente hablamos de la inflación del mes anterior vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo. Esa pérdida impacta directamente en la calidad de vida de los trabajadores. Esperamos que el lunes haya una propuesta concreta para empezar a recuperar el salario", remarcó.

Reclaman discutir las condiciones laborales

Muntes también reclamó que la convocatoria incluya una agenda de trabajo sobre las condiciones laborales en la administración pública. "Esperemos que sea una mesa real, donde podamos debatir con pluralidad y democracia. Presentamos 17 puntos vinculados con condiciones de trabajo y todavía no pudimos discutir ninguno. Salario y condiciones laborales deben ser los ejes centrales", manifestó.

El dirigente cuestionó además que, cuando ATE no acompaña las propuestas oficiales, el gremio quede marginado de algunas instancias de negociación.