Entre Ríos y otras provincias bajo alerta por frío extremo

El SMN incluyó a Entre Ríos en el nivel amarillo por temperaturas extremas por frío. Advirtió que las bajas temperaturas pueden generar un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en personas de riesgo.
Tras varios días de temperaturas extremas, el frío comenzará a perder intensidad sobre gran parte del país. La semana traerá nieblas, una nueva ciclogénesis, nevadas en la Patagonia y lluvias concentradas en pocas regiones.
Después de una de las irrupciones de aire polar más persistentes del invierno, Argentina comienza una nueva semana con un cambio gradual en el panorama. El frío seguirá siendo protagonista, aunque las temperaturas iniciarán una lenta recuperación hacia valores más habituales para julio.
No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por frío extremo que comprende a todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos y otras zonas del país.
El lunes todavía con temperaturas bajo cero
La madrugada del lunes volverá a dejar temperaturas cercanas a 0 °C o inferiores en amplios sectores de la región Pampeana, Patagonia y Cuyo.
Las heladas volverán a ser generalizadas y, en algunos sectores del norte argentino, también se esperan registros inusualmente bajos para la época, reflejo de una masa de aire frío que continúa dominando gran parte del territorio nacional.
En el este de la provincia de Buenos Aires, gracias a una ciclogénesis sobre el Atlántico persistirán algunas lluvias y lloviznas, acompañadas por nieblas y reducciones de visibilidad durante las primeras horas del día. Con el correr de la tarde las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cambio llegará acompañado por un aumento del viento, con ráfagas de entre 40 y 50 km/h.
El frío seguirá, pero las tardes serán cada vez más agradables
Sobre el centro y norte argentino dominarán las altas presiones durante buena parte de la semana.
El viento irá rotando progresivamente al norte, favoreciendo el ingreso de aire más templado y húmedo. Como consecuencia, las temperaturas mostrarán una recuperación lenta pero sostenida.
Las mañanas seguirán siendo frías y todavía podrán registrarse heladas débiles en distintos sectores de la región Pampeana y Cuyo. Sin embargo, las tardes comenzarán a ganar algunos grados respecto de los últimos días.
Las temperaturas máximas volverán a ubicarse entre 18 °C y 20 °C en buena parte del centro del país, mientras que en las provincias del norte incluso podrán superarse esos valores gracias al predominio del sol.
El aumento de la humedad también favorecerá el regreso de nieblas, especialmente sobre el centro y el este del país durante las primeras horas de la mañana.
Pronóstico para Paraná y la región
El pronóstico para la ciudad de Paraná y la región anticipa una semana marcada por el tiempo estable, con ausencia de precipitaciones y un progresivo aumento de las temperaturas máximas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes será la jornada más fría, con una temperatura mínima de -2°, mientras que las tardes irán ganando temperatura con el correr de los días.
Durante este lunes, el cielo se presentará con neblinas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde predominará el sol. La temperatura oscilará entre los -2° y los 13°, con vientos leves de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada.
Ascenso paulatino de las temperaturas
Para el martes, el SMN previó una mínima de 0° y una máxima de 17°. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y luego se espera mayor presencia de sol durante la tarde. Tampoco se pronostican lluvias.
El miércoles continuará el ascenso térmico, con temperaturas que irán de 5° a 18°, mientras que el jueves se mantendrán condiciones similares, con una mínima de 6° y una máxima de 18°, bajo un cielo parcialmente nublado.
Semana sin lluvias en Paraná
De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, Paraná atravesará una semana con condiciones meteorológicas estables, sin precipitaciones previstas y con un gradual ascenso de las temperaturas diurnas, aunque las mañanas continuarán siendo muy frías y con posibilidad de neblinas, especialmente al comienzo de la semana.