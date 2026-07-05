El legado artístico que dejó Rubén Cuestas con dibujos inspirados en sus canciones

Murió este domingo Rubén Cuestas, uno de los máximos referentes de la música litoraleña y de la chamarrita entrerriana. Tenía 84 años. Junto a su hermano Néstor Cuestas, fallecido el 23 de septiembre de 2020, integró el histórico dúo Los Hermanos Cuestas, una formación que marcó un antes y un después en el folclore entrerriano y llevó la identidad musical de Entre Ríos a los principales escenarios del país y del exterior.

Además de su extensa trayectoria como músico, Rubén Cuestas también cultivó otra de sus grandes pasiones: el dibujo. En 2022 había presentado una serie de ilustraciones inspiradas en sus canciones más emblemáticas, una propuesta que formó parte de un espectáculo realizado en Gualeguaychú.

En aquella oportunidad recordó que su vínculo con el arte comenzó mucho antes que la música.

"Antes de chiflador usé el lápiz", había contado, al recordar sus estudios en la Escuela de Artes Visuales, donde fue alumno de la reconocida artista Amanda Mayor.

El músico nunca abandonó el dibujo y, en los últimos años, había retomado esa disciplina con mayor dedicación. Sus obras, realizadas con distintas técnicas, retrataban paisajes litoraleños, aves, retratos y escenas inspiradas en el universo poético de sus composiciones.

"Las canciones me inspiran, y en eso baso mis dibujos", había explicado al presentar la muestra, que acompañó visualmente uno de sus últimos espectáculos.

Conocido como "el amigo de los pájaros", Cuestas logró trascender la música para expresar, también desde las artes visuales, el profundo vínculo que mantuvo durante toda su vida con la naturaleza, el paisaje entrerriano y la identidad cultural del Litoral.

Su fallecimiento deja un enorme vacío en la cultura argentina, aunque su legado permanece vivo tanto en las canciones que marcaron generaciones como en las obras que reflejaron, con trazos y colores, el mismo amor por Entre Ríos que transmitió desde los escenarios.