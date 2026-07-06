La Selección Argentina ya está en Atlanta para el duelo de octavos ante Egipto

La Selección Argentina ya se instaló en Atlanta para afrontar el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto, que se disputará este martes en el estadio Mercedes-Benz. La delegación arribó este domingo por la noche, tras una demora de aproximadamente una hora y media respecto del cronograma previsto debido a una tormenta eléctrica que afectó la zona y retrasó la autorización para aterrizar.

El plantel, encabezado por Lionel Messi, viajó desde Miami y, una vez en la ciudad, se trasladó directamente al hotel de concentración, donde los futbolistas cenaron y comenzaron a preparar el encuentro decisivo.

Un grupo de alrededor de 50 simpatizantes aguardó la llegada del seleccionado en el hotel. Entre ellos había argentinos radicados en Estados Unidos y también fanáticos de otras nacionalidades que se acercaron para intentar saludar a los campeones del mundo.

Foto:Clarín

Atlanta se prepara para recibir a miles de argentinos

La ciudad estadounidense, que será escenario del compromiso entre Argentina y Egipto, comenzó a vivir el clima mundialista. Para este lunes se espera el arribo de una verdadera marea albiceleste, ya que se estima que unos 50.000 argentinos llegarán a Atlanta desde distintos puntos de Estados Unidos, tanto en avión como por vía terrestre, especialmente desde Miami y otras ciudades cercanas.

Muchos de los hinchas viajarán incluso sin contar con una entrada para el encuentro, impulsados por la ilusión de acompañar al equipo de Lionel Scaloni en un nuevo desafío rumbo a los cuartos de final.

Una ciudad con historia y grandes atractivos

Atlanta, aunque hace tiempo dejó de figurar entre las ciudades más pobladas de Estados Unidos, se transformó durante estos días en uno de los principales centros de atención del Mundial 2026 gracias a la presencia de la Selección Argentina.

Entre sus principales puntos turísticos se destacan el Centennial Olympic Park, construido para los Juegos Olímpicos de 1996; el acuario de Georgia, considerado durante años el más grande del mundo; la sede central de CNN y el museo de Coca-Cola, donde se conserva la histórica bóveda con la receta original de la tradicional bebida.

En los próximos días, el movimiento de miles de hinchas argentinos convertirá a Atlanta en uno de los grandes epicentros de la Copa del Mundo, en la antesala de un duelo decisivo frente a Egipto.