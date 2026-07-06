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Continúa el pago de haberes en la administración pública: quiénes cobran este lunes

El gobierno de Entre Ríos continúa este lunes con el cronograma de pago de haberes de junio para activos y pasivos de la administración pública. También ratificó que el medio aguinaldo se abonará el 14 de julio.

6 de Julio de 2026
Continúa el pago de sueldos en Entre Ríos
Continúa el pago de sueldos en Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos continúa este lunes con el cronograma de pago de haberes de junio para activos y pasivos de la administración pública. También ratificó que el medio aguinaldo se abonará el 14 de julio.

El cronograma de pago de haberes en Entre Ríos continúa este lunes 6 de julio con un nuevo tramo destinado a trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial. Según lo dispuesto por el Gobierno, en esta jornada percibirán sus salarios quienes cobran entre $1.430.001 y $1.730.000.

 

Desde la administración provincial recordaron que, en este caso, los haberes fueron acreditados el sábado 4 de julio, por lo que el dinero ya se encuentra disponible para los beneficiarios.

Cómo sigue el cronograma de pagos

El esquema de pago correspondiente a los haberes de junio finalizará esta semana con los dos últimos tramos previstos:

Lunes 6 de julio: desde $1.430.001 hasta $1.730.000 (acreditados el sábado 4 de julio).

Martes 7 de julio: desde $1.730.001 hasta $2.310.000.

Miércoles 8 de julio: superiores a $2.310.001.

Cuándo se paga el aguinaldo

El Gobierno provincial también confirmó que el Sueldo Anual Complementario (SAC) será abonado el martes 14 de julio a todos los trabajadores comprendidos en el cronograma, sin distinción de tramos salariales.

 

Temas:

cronograma de pagos administración entrerriana activos Pasivos aguinaldo
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