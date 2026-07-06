Continúa el pago de haberes en la administración pública: quiénes cobran este lunes

Continúa el pago de sueldos en Entre Ríos

El cronograma de pago de haberes en Entre Ríos continúa este lunes 6 de julio con un nuevo tramo destinado a trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial. Según lo dispuesto por el Gobierno, en esta jornada percibirán sus salarios quienes cobran entre $1.430.001 y $1.730.000.

Desde la administración provincial recordaron que, en este caso, los haberes fueron acreditados el sábado 4 de julio, por lo que el dinero ya se encuentra disponible para los beneficiarios.

Cómo sigue el cronograma de pagos

El esquema de pago correspondiente a los haberes de junio finalizará esta semana con los dos últimos tramos previstos:

Lunes 6 de julio: desde $1.430.001 hasta $1.730.000 (acreditados el sábado 4 de julio).

Martes 7 de julio: desde $1.730.001 hasta $2.310.000.

Miércoles 8 de julio: superiores a $2.310.001.

Cuándo se paga el aguinaldo

El Gobierno provincial también confirmó que el Sueldo Anual Complementario (SAC) será abonado el martes 14 de julio a todos los trabajadores comprendidos en el cronograma, sin distinción de tramos salariales.