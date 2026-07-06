El Senado buscará debatir la Ley Hojarasca, propiedad privada y pliegos judiciales

La Libertad Avanza intentará acordar con bloques opositores para sesionar la próxima semana. El oficialismo aspira a tratar la reforma sobre propiedad privada, la Ley Hojarasca y aprobar una treintena de pliegos judiciales.
La Libertad Avanza buscará alcanzar un acuerdo con los bloques opositores para poder realizar una sesión la próxima semana, para debatir los proyectos de propiedad privada, Ley Hojarasca y aprobar unos treinta pliego judiciales.
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quería sesionar este miércoles, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió citar recién a Labor Parlamentaria para el miércoles a las 12, con lo cual la sesión se podría realizar entre el 15 y 16 de Julio.
Se trató de un nuevo capítulo del enfrentamiento que mantienen Bullrich y Villarruel, ya que la senadora porteña quería abrir el recinto desde la semana pasada para demostrar que se había activado la Cámara de Senadores.
El temario de la sesión
El proyecto central que se tratará en la primera sesión será el de propiedad privada, en el que se incluirán cambios a la propuesta del Gobierno, que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.
En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.
La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego.
Esa medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
En el tema de la ley del manejo del fuego se mantiene la prohibición de poder cambiar su uso por 60 años en el caso de los bosques nativos que sufrieron un incendio como establecía la norma votada en el 2020, aunque se permite dar otro destino a las tierras rurales.
En el caso de las propiedades ocupadas ilegalmente se establece que habrá un desalojo exprés otorgando solo tres días para desocupar ese terreno o vivienda, pero si se trata de un inquilino que se demoró en el pago habrá un plazo de 10 días hábiles.
Pliegos judiciales
La Libertad Avanza también quiere aprobar una treintena de pliegos, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.
También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodriguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.
En la misma sesión, el oficialismo quiere convertir el proyecto de Ley de Hojarasca, que deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o que ya perdieron vigencia ante los avances tecnológicos.
Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".
También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional. (NA)