Reforma jubilatoria: el Senado buscará firmar dictamen este martes

La Comisión de Presupuesto y la de Asuntos Constitucionales del Senado entrerriano volverán a reunirse este martes 7 de julio a las 9:30 para continuar el tratamiento de la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo. Tras concluir la ronda de consultas y exposiciones, el oficialismo prevé firmar un dictamen con modificaciones al proyecto original.

El encuentro marcará un momento clave en el debate parlamentario, ya que el oficialismo apunta a firmar un dictamen de mayoría que incorporaría cambios respecto de la iniciativa remitida originalmente por el Gobierno.

De concretarse ese paso, el proyecto ingresaría en la sesión prevista para esta semana y quedará en condiciones de ser tratado en una próxima sesión de la Cámara alta.

La reunión se desarrollará luego de varias semanas de audiencias en las que los senadores recibieron a funcionarios provinciales, autoridades y ex autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, representantes sindicales, organizaciones de jubilados, colegios profesionales y especialistas en derecho previsional. Según menciona APF, no están previstas nuevas instancias de consulta, por lo que el encuentro de este martes cerrará la etapa de análisis en comisión.

La última exposición estuvo a cargo del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien defendió la necesidad de avanzar con la reforma, aunque también planteó observaciones sobre algunos aspectos del proyecto. En particular, consideró que la declaración de emergencia previsional debe contar con plazos y alcances claramente delimitados para fortalecer su sustento jurídico.

Cabe destacar que -en paralelo al debate legislativo-, el proyecto generó una fuerte resistencia de diversos gremios estatales. Los sindicatos docentes, entre otros, sostienen un plan de lucha que incluye paros y un acampe frente a la Casa de Gobierno, en rechazo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, al considerar que representa un retroceso en materia de derechos previsionales.

Convocatoria a sesión

La Cámara de Senadores está convocada a sesión ordinaria para los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de julio, para las 18, 13 y 11 horas respectivamente.