Rodríguez Signes defendió la reforma previsional: "Hay que corregir un sistema que tiende a empeorar"

El fiscal de Estado respaldó el proyecto de reforma previsional que analiza el Senado y sostuvo que el sistema registra un déficit mensual de $43.000 millones.
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, participó este miércoles de la reunión de comisiones del Senado en la que continúa el tratamiento del proyecto de reforma previsional y expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
Durante el encuentro sostuvo que el sistema jubilatorio provincial enfrenta un déficit mensual de $43.000 millones y afirmó que resulta indispensable introducir modificaciones para garantizar su continuidad.
Al finalizar la reunión, Rodríguez Signes calificó el intercambio como “positivo” y destacó en declaraciones a Elonce, la predisposición de los legisladores para debatir la iniciativa.
"En el Senado encuentro un ámbito de disposición para discutir una reforma jubilatoria para el sector público absolutamente necesaria".
En ese sentido, remarcó que la situación financiera del sistema obliga a tomar medidas. "Hoy con 43.000 millones de pesos de déficit por mes se hace difícil sostener el sistema previsional. Tiende a empeorar y hay que corregirlo".
Además, recordó que desde la Fiscalía de Estado mantienen reclamos permanentes ante el Gobierno nacional por el financiamiento del déficit previsional.
"Nosotros estamos constantemente reclamándole a la Nación que nos cumpla con las obligaciones que tiene respecto de la asistencia del déficit previsional. Y el argumento que ha tenido siempre Nación es que los sistemas no están armonizados".
Según explicó, el proyecto no implica una armonización plena con el régimen nacional, aunque sí representa un avance en ese sentido.
"Este no es un sistema de armonización, pero apunta hacia un cierto grado de armonización. Desde ese punto de vista nos beneficia, pero sobre todo lo que hay que corregir es un sistema que posibilite que exista un sistema jubilatorio; la constitucionalidad pasa por eso”, afirmó el Fiscal de Estado.
La emergencia previsional y la constitucionalidad
Otro de los puntos sobre los que se pronunció fue la declaración de emergencia prevista en el proyecto. Rodríguez Signes sostuvo que la herramienta resulta jurídicamente válida, aunque consideró que debe fijarse un plazo determinado.
"Mi opinión es que la emergencia del sistema declarada en la ley es perfectamente válida".
Sin embargo, realizó una observación respecto de su duración: "Debe estar tratada en la ley de acuerdo a los parámetros de la doctrina de emergencia de la Corte Suprema, que establece, por ejemplo, que tiene que ser por un plazo determinado. En ese aspecto me parece no indefinida. Puede ser prorrogada por el Poder Ejecutivo, sí, pero por un plazo determinado, no abierto".
Consultado sobre los planteos de inconstitucionalidad formulados por distintos gremios, el fiscal de Estado señaló que toda ley de emergencia suele ser discutida en la Justicia, aunque recordó antecedentes provinciales.
"No hay ninguna ley de emergencia que no haya sido controvertida judicialmente", expresó y agregó: "La de (Mario) Moine, la de (Sergio) Montiel y la de (Gustavo) Bordet fueron sometidas a procesos judiciales, pero todas superaron los test de constitucionalidad. De manera que yo no le veo a esto un problema que no haya tenido oportunidad de tratar antes".
Movilidad, actualización y regímenes especiales
Rodríguez Signes también hizo referencia a uno de los ejes centrales del debate: la movilidad de las jubilaciones.
Explicó que actualmente conviven numerosos mecanismos de actualización, lo que genera importantes diferencias entre sectores.
"Cada sector tiene hoy, según decían los legisladores, 98 sistemas distintos y esto lleva a que los distintos sectores tengan distintas formas de actualizar y, en algunos casos, como lo dijo un senador, hay jubilados que cobran más que el activo. No puede ser".
Según indicó, la intención es avanzar hacia un criterio común que tome como referencia los acuerdos salariales.
"El sistema apunta a mover el haber jubilatorio, o mejor dicho a garantizar la movilidad de acuerdo al porcentaje que se reconozcan las paritarias".
No obstante, reconoció que será necesario continuar analizando situaciones particulares. "No sé si se va a poder uniformar todo. Eso va a ser un tema de discusión".
"La edad hay que modificarla"
Respecto de otro de los aspectos debatidos durante el tratamiento legislativo, Rodríguez Signes se manifestó a favor de revisar la edad jubilatoria.
"Es uno de los temas indiscutibles. No conozco a nadie que no reconozca que la edad hay que modificarla porque la expectativa de vida se modificó sustancialmente en los últimos 20 o 30 años y la ley está como si estuviéramos con la realidad de hace 30 años".
También sostuvo que corresponde actualizar los regímenes especiales contemplados por la legislación vigente.
"Hay cosas que hay que corregirlas indudablemente. Es antiguo. Yo me acuerdo que la ley tenía un régimen especial para los telegrafistas, por ejemplo. Hay profesiones que han desaparecido. Eso exige una modernización y cierta flexibilidad y hay que ir adaptándola".
Reglamentación posterior
Finalmente, el fiscal de Estado consideró que la futura norma debe establecer los principios generales del sistema, mientras que determinadas cuestiones podrán reglamentarse posteriormente.
"Una ley tiene que tener normas generales que posibiliten hacer viable la jubilación y la pensión". Sin embargo, aclaró que existen aspectos que necesariamente deberán quedar definidos por la propia ley: "no se puede dejar abierto a la interpretación del Poder Ejecutivo las actualizaciones y demás. Eso tiene que estar en la ley. Después hay muchos aspectos particulares que se resuelven por vía reglamentaria".
El proyecto de reforma previsional continuará siendo analizado por las comisiones del Senado, donde legisladores, funcionarios y representantes de distintos sectores exponen sus posiciones antes de la elaboración del dictamen. Elonce.com