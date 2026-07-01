Aceptó un año de prisión efectiva por una seguidilla de robos y hurtos en comercios de Paraná

La mujer cumplirá la pena en la cárcel de mujeres de Paraná

Una mujer de 48 años aceptó cumplir un año de prisión efectiva tras firmar un acuerdo de juicio abreviado en el que admitió su responsabilidad en 13 causas por robos y hurtos cometidos en distintos locales comerciales de Paraná.

Se trata de Verónica González, quien tiene 14 hijos y durante la audiencia manifestó dedicarse al cuidado de adultos mayores. El acuerdo fue suscripto este martes y prevé que cumpla la condena en la Unidad Penal Nº 6 de Mujeres "Concepción Arenal", de Paraná.

La pena de cumplimiento efectivo fue acordada debido a que la imputada ya registraba antecedentes condenatorios, circunstancia que impedía la aplicación de una sanción de ejecución condicional.

El abogado defensor, Claudio Berón, sostuvo que la decisión de aceptar el juicio abreviado respondió a la contundencia de las pruebas reunidas durante la investigación.

"Las pruebas eran abrumadoras, había registro de cámaras y geolocalización de los elementos secuestrados, pero pudimos hacer un acuerdo del mínimo de un año. De otra manera, en un juicio ordinario hubiera logrado una condena de más años", afirmó el letrado a Códigos.

Cumplirá la condena en la Unidad Penal Nº 6

Con la firma del acuerdo, González reconoció su participación en los hechos investigados y aceptó la pena pactada entre las partes, que deberá ser homologada por la Justicia.

La mujer cumplirá la condena de un año de prisión efectiva en la Unidad Penal Nº 6 "Concepción Arenal" de Paraná, poniendo fin al proceso judicial mediante el mecanismo de juicio abreviado. Elonce.com