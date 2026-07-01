Dos alumnas se pelearon durante el recreo en escuela entrerriana y terminaron lesionadas

Un episodio de violencia escolar se registró durante la tarde del martes en la Escuela Padre Rolando, de Concepción del Uruguay, donde dos alumnas de 6.º año protagonizaron una pelea durante el recreo. El hecho motivó la intervención de personal de la Comisaría Tercera y derivó en el inicio de actuaciones judiciales.

Según informaron fuentes policiales a Elonce, el incidente ocurrió alrededor de las 17.30. La vicerrectora del establecimiento, Nadia Sánchez, comunicó a los efectivos que, en medio de una discusión, una estudiante de 17 años habría amenazado a una compañera de 18, situación que derivó en un enfrentamiento físico.

Los docentes que se encontraban en el lugar intervinieron de inmediato para separar a las jóvenes y controlar la situación. Además, dieron aviso a los tutores de ambas estudiantes.

Minutos después arribó una ambulancia al establecimiento educativo para asistir a las involucradas. Tras ser examinadas por el personal de salud, se constató que ambas presentaban lesiones leves compatibles con una riña.

Luego de recibir las curaciones correspondientes, las dos alumnas se retiraron del establecimiento acompañadas por sus responsables legales.

Cuando el personal policial llegó a la escuela, las estudiantes ya no se encontraban en el lugar. No obstante, se dio intervención a la autoridad judicial de turno, que dispuso el inicio de actuaciones por el supuesto delito de lesiones leves.

Reunión con los tutores

Desde la dirección de la Escuela Padre Rolando se informó que para este miércoles fue convocada una reunión con los tutores de ambas alumnas.

Durante el encuentro se analizarán las medidas disciplinarias que adoptará la institución y las acciones a seguir tras el episodio ocurrido dentro del establecimiento educativo.