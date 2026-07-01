 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Compras más pequeñas y precios estables

Panaderos advirtieron que las ventas crecieron menos que en otros inviernos

Desde una panadería tradicional señalaron a Elonce que el invierno suele impulsar el consumo, aunque este año el aumento de las ventas fue menor al habitual. Indicaron que los clientes continúan comprando en pequeñas cantidades y expresaron preocupación por la actividad comercial.

1 de Julio de 2026
Ventas en panaderías durante el invierno
Ventas en panaderías durante el invierno Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Desde una panadería tradicional señalaron a Elonce que el invierno suele impulsar el consumo, aunque este año el aumento de las ventas fue menor al habitual. Indicaron que los clientes continúan comprando en pequeñas cantidades y expresaron preocupación por la actividad comercial.

Las ventas en panaderías durante el invierno registraron un leve repunte, aunque muy por debajo de lo que ocurría en temporadas anteriores. Así lo aseguró Gabriel Toso, integrante de una familia de panaderos con amplia trayectoria, quien afirmó a Elonce que el movimiento comercial continúa siendo moderado y que persiste la compra en pequeñas cantidades.

 

El comerciante repasó su historia familiar y explicó cómo nació su vínculo con el oficio. "Mi padre era panadero, mis hermanos también. Él empezó a trabajar hace muchos años en la panadería de Don Pedro Guarascio, un clásico de Hasenkamp, y nosotros heredamos el oficio. Arrancamos con él y todavía seguimos", recordó.

 

También contó cómo fue el inicio de su carrera. "El que me despertaba era mi padre a medianoche para ir a trabajar. Al principio no me gustaba tanto, pero después uno le toma cariño a lo que hace todos los días y termina siendo parte. Hoy no me imagino no ser panadero", expresó.

 

 

El ritual de cada madrugada

 

Toso explicó que una de las cosas que más disfruta de su trabajo es el comienzo de la jornada. "Levantarme temprano, llegar, preparar el mate, prender la radio y el horno. Ese ratito que uno está solo es espectacular", relató.

Panaderos advirtieron que las ventas crecieron menos que en otros inviernos

Además, describió los aromas que caracterizan a una panadería. "Sobre todo son de manteca, vainilla y naranja. Como estamos cocinando todo el día, esos aromas siempre están presentes y llaman a la gente", comentó.

 

 

Un invierno con menos crecimiento

 

Consultado sobre la actividad comercial, sostuvo que históricamente el invierno representa la mejor época para el rubro, aunque este año el comportamiento fue diferente. "Normalmente el invierno es temporada alta. Antes las ventas aumentaban casi un 50% respecto del verano y hoy ese crecimiento es de apenas un 10 o un 15%", explicó a Elonce.

 

Para el comerciante, la recuperación del consumo todavía no logra consolidarse. "Lo veo muy quieto, como que no arranca. Charlando con otros comerciantes del rubro hay bastante preocupación porque la actividad sigue muy tranquila", afirmó.

 

 

Compras más pequeñas y precios estables

 

Toso señaló que continúa observando un cambio en los hábitos de compra de los clientes. "La gente sigue comprando poco. Viene y pide dos panes o compra por mil pesos. Eso no cambió y, en algunos casos, hasta se profundizó", sostuvo.

 

En ese contexto, explicó que los productos más económicos son los de mayor salida. "Lo que más se vende es pan y galleta. Las especialidades se venden menos porque tienen un costo más elevado", indicó.

ventas en panader&iacute;as durante el invierno (foto Elonce)
ventas en panaderías durante el invierno (foto Elonce)

Respecto de los precios, aseguró que permanecen sin modificaciones para el consumidor. "La harina aumentó dos veces en los últimos quince días, alrededor de un 1% o 1,5%, pero nosotros no modificamos los precios de venta", precisó.

 

Actualmente, el kilo de pan cuesta $3.600, mientras que el kilo de galleta se comercializa a $4.600.

 

El secreto de una panadería tradicional

 

Sobre el cierre de la entrevista con Elonce, Toso fue consultado por el motivo que lleva a muchos clientes a elegir sus productos. Aunque evitó revelar recetas, resumió la respuesta en una sola palabra. "El secreto es trabajar con amor", concluyó.

Temas:

Panadería el precio del pan consumo en Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso