Allanaron la casa de los padres de un preso acusado de venta de drogas y secuestraron cocaína y marihuana

La Dirección General de Drogas Peligrosas realizó este martes un allanamiento en una vivienda de barrio Lomas del Mirador II, en Paraná, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. El operativo se llevó a cabo en el domicilio de familiares de un sospechoso que permanece detenido con prisión preventiva por una causa vinculada al narcomenudeo.

El subdirector de Drogas Peligrosas, Pablo Preisz Casas, explicó a Elonce que el procedimiento está relacionado con los allanamientos realizados en marzo y mayo en el mismo barrio, cuando fueron desarticulados puntos de venta de droga y detenidas dos personas.

La investigación es llevada adelante por la División Operaciones de la Dirección General de Drogas Peligrosas, bajo las directivas del fiscal Santiago Alfieri, indicó.

Una causa que sigue avanzando

Preisz Casas recordó que la investigación continúa porque, tras los primeros procedimientos, la actividad vinculada al narcomenudeo se habría trasladado a otros inmuebles.

"El negocio va mutando, va cambiando de lugar. Tratamos de dar esa respuesta que tanto pide el vecino y, cuando reunimos las pruebas suficientes para determinar que se está comercializando estupefacientes al menudeo, solicitamos las órdenes de allanamiento", sostuvo.

Además, reconoció que el combate contra este tipo de delitos exige un trabajo permanente. "Lamentablemente, el comercio de estupefacientes es un negocio rentable. No vamos a bajar los brazos y seguiremos intentando sacar la droga de las calles para que no llegue a los menores", remarcó.

Lo secuestrado

El jefe de la División Operaciones, Juan Romero, precisó que la medida judicial comenzó alrededor de las 16.

Según informó, durante el procedimiento fueron halladas dosis de cocaína ya fraccionadas para su comercialización y varios ladrillos de marihuana. "Hemos hallado cocaína fraccionada. Es una cantidad importante, aunque todavía no podemos precisar el número porque falta contabilizarla. También se encontraron ladrillos de marihuana", explicó.

Allanamiento en un bunker de barrio Lomas del Mirador II

Romero señaló que el allanamiento es consecuencia directa de las investigaciones iniciadas meses atrás. "Esta es una causa relacionada con las anteriores. Se destruyó un búnker, hubo personas detenidas y, a partir de esa investigación, surgieron nuevos estados de sospecha que motivaron este procedimiento", afirmó.

Analizan responsabilidades

Los investigadores indicaron que ahora deberán analizar todos los elementos secuestrados para determinar el grado de participación de las personas vinculadas con la vivienda allanada. "Hay dos personas que actualmente cumplen prisión preventiva y este procedimiento se desprende de esa investigación. Ahora es cuestión de analizar todo lo recabado para determinar la responsabilidad de esta gente y el rol que cumplen dentro de este negocio. Sí es cierto es que son los padres del principal sospechado", concluyó Romero.