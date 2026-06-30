Tejen cuadraditos solidarios para confeccionar mantas que abrigan a quienes más lo necesitan en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La asociación "Soy lo que doy" realizó un nuevo encuentro en el Club Universitario para confeccionar cuadraditos que luego se transformarán en mantas solidarias. Destacaron el valor del encuentro, el trabajo comunitario y convocaron a nuevos voluntarios.
La asociación "Soy lo que doy" llevó adelante un nuevo encuentro solidario en el Club Universitario de Paraná, donde decenas de personas se reunieron para tejer cuadraditos que luego serán unidos para confeccionar mantas destinadas a personas que atraviesan el invierno en situación de vulnerabilidad.
La actividad reunió a tejedoras de distintas edades y contó con la participación del Centro de Arte del Club Universitario y del Club Talleres, en una jornada que combinó solidaridad, transmisión de saberes y encuentro comunitario.
"Nos juntamos para hacer estos cuadraditos, donde no solo se trata de tejer, sino también de entrelazar encuentro, esperanza y amor con toda la gente que nos vino a acompañar", expresó uno de los organizadores del Centro de Arte.
Un saber que se comparte
También destacaron la importancia de que instituciones de la ciudad abran sus puertas para este tipo de iniciativas. "Esto es una referencia histórica. El Centro de Arte representa el saber comunitario y el saber ancestral que se transmite en estos lugares. Hay que reconocerlo y visibilizarlo porque es una tarea colectiva y comunitaria", sostuvieron.
Además, valoraron que distintas instituciones trabajen de manera conjunta. "Hoy estas mujeres pueden entregar lo que saben hacer con sus manos: tejer estos cuadraditos que después se transforman en mantas solidarias", señalaron.
Por su parte, desde la organización remarcaron la respuesta de la comunidad. "Estamos felices porque tuvimos una convocatoria importante. En tiempos donde todos vivimos apurados, que tantas personas brinden su tiempo para esta tarea es sumamente gratificante", manifestaron.
Dos años de trabajo solidario
Laura, integrante del Club Talleres y de la fundación "Soy lo que doy", recordó que la organización acaba de cumplir dos años de trabajo ininterrumpido. "Estamos realmente contentas de poder venir, compartir otras realidades y sumar un montón de cuadraditos, que son nuestra herramienta principal", afirmó.
También hizo un balance del camino recorrido. "Gracias a la gente que colabora hemos logrado donar un montón de cosas. Cumplimos dos años trabajando y eso nos da una enorme satisfacción", expresó.
Para las integrantes del proyecto, cada manta representa mucho más que un abrigo. "Es una caricia en estos tiempos de bajas temperaturas. Nuestro granito de arena es brindar tiempo, amor y repartir todo eso a quienes más lo necesitan", resaltó.
Una invitación abierta
Durante la jornada también se destacó el valor del encuentro entre distintas generaciones. "Los encuentros colectivos siempre generan cosas positivas. Además, permiten transmitir un saber ancestral como el tejido y fortalecer el diálogo entre generaciones", señalaron los organizadores.
Quienes deseen colaborar pueden acercarse todos los martes, de 15 a 17.30, al Club Talleres, ubicado en Miguel Yáñez Martín 593, donde funciona un espacio abierto para tejer, compartir o donar cuadraditos, bufandas y otras prendas confeccionadas en sus hogares.
Desde la organización remarcaron que cada aporte, por pequeño que parezca, ayuda a confeccionar nuevas mantas solidarias para quienes más necesitan abrigo durante el invierno.