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Terremotos en Venezuela: Elevaron a 1.943 la cifra de muertos y buscan a más de 50.000 desaparecidos

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela dejaron alrededor de 1.943 fallecidos y más de 10.500 heridos. Mientras continúan los rescates, la ONU advirtió que más de 50.000 personas permanecen desaparecidas.

30 de Junio de 2026
A casi una semana de los sismos.
A casi una semana de los sismos.

REDACCIÓN ELONCE

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela dejaron alrededor de 1.943 fallecidos y más de 10.500 heridos. Mientras continúan los rescates, la ONU advirtió que más de 50.000 personas permanecen desaparecidas.

Los equipos de emergencia continuaron este lunes con las tareas de búsqueda y rescate en Venezuela, luego de los devastadores terremotos registrados el miércoles 24 de junio. El saldo de la tragedia ascendió a alrededor de 1.943 víctimas fatales y 10.571 heridos, mientras que brigadas internacionales y personal médico siguen llegando al país para colaborar con la asistencia humanitaria.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el norte venezolano y provocaron un escenario de destrucción, con decenas de edificios derrumbados, especialmente en La Guaira, una ciudad costera ubicada en las inmediaciones de Caracas. Tras los movimientos principales también se registraron varias réplicas de menor intensidad, que generaron nuevos momentos de tensión entre la población y complicaron los operativos de rescate.

Continúa la búsqueda de desaparecidos

 

Desde Ginebra, el jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, informó que más de 50.000 personas permanecen desaparecidas, una cifra que mantiene en máxima alerta a los organismos de emergencia y a las autoridades venezolanas.

Especialistas en sismología señalaron que el desastre constituye uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela en más de un siglo y uno de los más intensos desde el terremoto de 1967, que afectó gravemente a Caracas.

Mientras continúan las tareas para localizar sobrevivientes entre los escombros, la comunidad internacional mantiene el envío de equipos de rescate, insumos médicos y ayuda humanitaria para asistir a las miles de familias afectadas por la catástrofe.

Temas:

terremotos Venezuela cifra de fallecidos
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