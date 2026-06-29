Terremotos en Venezuela: ya son 1.719 los muertos y buscan a un nene argentino entre los escombros

Los terremotos en Venezuela dejaron hasta el momento 1.719 personas fallecidas, 5.034 heridas y 15.866 damnificadas, según el nuevo balance oficial difundido este lunes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más afectadas, crece la preocupación por la desaparición de Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que permanece desaparecido desde el derrumbe de un edificio en La Guaira.

Rodríguez informó que el relevamiento oficial contabilizó 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo como consecuencia de los fuertes sismos que sacudieron al país.

El funcionario también señaló que el 90 % del servicio eléctrico ya fue restablecido en La Guaira, el estado que sufrió los mayores daños materiales y humanos.

La búsqueda del niño argentino

Lucas Gámez había viajado junto a sus tíos para pasar el día en la playa. Habían regresado al departamento apenas unos minutos antes de que el edificio se desplomara a causa de los terremotos.

Sus padres, Marcos Gámez y Blanca Martínez, ambos venezolanos que vivieron durante una década en la Argentina, participan desde hace varios días en las tareas de búsqueda junto a rescatistas y voluntarios.

"Por ahora no hemos tenido ningún contacto. Hace dos días hizo la intención de comunicarse, sabemos que por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado. Estamos liberando la zona de escombros con una grúa", expresó Marcos Gámez en diálogo con TN.

La esperanza sigue intacta

El padre explicó que mantienen la esperanza de encontrar con vida a Lucas porque creen que pudo haber quedado atrapado en un pequeño espacio entre los restos del edificio.

"Es un chico delgado", señaló, al explicar por qué considera posible que haya sobrevivido al derrumbe. Además, pidió la colaboración del Ejército argentino para reforzar las tareas de rescate.

Según la reconstrucción realizada por un vecino, Lucas y uno de sus tíos utilizaron el ascensor que llegaba a los pisos impares, ya que el otro estaba fuera de servicio. Descendieron en el tercer piso y debían subir por la escalera hasta el segundo, donde se encontraba el departamento familiar.

Un rescate que mantiene en vilo

"Apenas llega al séptimo, se viene el colapso", relató Marcos Gámez al reconstruir los últimos instantes antes del derrumbe, según el testimonio del vecino. Durante las últimas horas, un equipo de rescatistas suizos creyó haber localizado al niño bajo los escombros, pero luego confirmó que la persona encontrada era un adulto.

Pese a esa frustración, la familia mantiene intacta la esperanza. "No hay tiempo para lamentarse, hay que seguir", afirmó el padre. El caso tomó gran repercusión luego de que Blanca Martínez difundiera un video en redes sociales solicitando ayuda para encontrar a su hijo. Mientras la remoción de escombros continúa con maquinaria pesada, familiares y rescatistas no abandonan la búsqueda del niño argentino.