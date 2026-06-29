Alonso: "La decisión política de no invertir en seguridad, termina afectando a las provincias"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, participó este lunes en Paraná de la segunda reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, donde funcionarios nacionales y provinciales analizaron estrategias para combatir el delito, con especial atención al narcotráfico y al crimen organizado. En ese marco, el funcionario bonaerense destacó la coordinación entre jurisdicciones, aunque cuestionó la falta de inversión del Gobierno nacional en materia de seguridad.

Alonso explicó a Elonce que estos encuentros permiten coordinar políticas entre las provincias y la Nación, especialmente en delitos de competencia federal como el narcotráfico, el lavado de activos, las migraciones y el control de fronteras.

"Son encuentros muy importantes porque la seguridad es un tema propio de cada provincia, pero después están los delitos del ámbito federal, como el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos que son una competencia nacional, al igual que las políticas de migraciones y el control de las fronteras. En estos espacios se coordinan las políticas y los esfuerzos que hace cada gobierno provincial junto al Gobierno nacional", sostuvo.

El narcotráfico, el principal desafío

Alonso remarcó que el narcotráfico continúa siendo el problema más grave en materia de seguridad por las consecuencias sociales que genera. "Todos sabemos el daño que le hace la droga a nuestros jóvenes, a nuestras familias y, fundamentalmente, a los barrios, donde se genera un ecosistema de violencia con homicidios y ajustes de cuentas", afirmó.

Consejo Federal de Seguridad Interior (foto Gobierno de Entre Ríos)

En ese sentido, destacó la conformación de equipos conjuntos con las fuerzas federales para intercambiar información e inteligencia criminal con el objetivo de desarticular organizaciones que operan en distintas provincias y zonas fronterizas.

Críticas por la falta de recursos

El ministro sostuvo que la principal dificultad que enfrenta la provincia de Buenos Aires es la reducción de recursos provenientes del Gobierno nacional. "El mayor problema que tenemos con el Gobierno nacional es la asfixia financiera. El gobierno de Milei nos quitó un fondo de 750.000 millones de pesos por año que financiaba la política de seguridad y ya hace tres años que no lo recibimos", cuestionó.

Según explicó, esa situación obligó a la administración bonaerense de Axel Kicillof a reasignar partidas presupuestarias para sostener programas esenciales y garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad provincial. “Hicimos una inversión muy importante en los primeros cuatro años de trabajo, una estrategia muy importante de profesionalización de nuestra fuerza, y trabajamos articuladamente con la justicia provincial, con la justicia federal, y eso es lo que nos permite tener a raya al delito y fundamentalmente al crimen organizado", repasó Alonso.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de Buenos Aires (foto Elonce)

Asimismo, consideró que la falta de inversión también afecta a las fuerzas federales. "El gobierno nacional está desmantelando las fuerzas federales. Hay muy poca inversión en Gendarmería y en la Policía Federal. Si bien existe un buen trabajo técnico con el Ministerio de Seguridad de la Nación, eso no se corresponde con acciones concretas por la falta de recursos", señaló.

“El ajuste que están haciendo en materia de seguridad está afectando gravemente la capacidad operativa de las fuerzas”, apuntó al cuestionar que "la decisión política de no invertir en materia de seguridad, termina afectando a cada una de las provincias".

Trabajo conjunto con Entre Ríos

Alonso destacó la coordinación permanente con el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, especialmente en el combate al narcotráfico y otros delitos complejos vinculados a la Ruta Nacional 14 y al Delta del río Paraná.

"Coordinamos muchos temas de la lucha contra el delito. Roncaglia es una persona muy preparada y muy profesional. Trabajamos muy bien en cuestiones vinculadas al Delta y al crimen organizado", expresó.

También recordó que Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe desarrollan acciones conjuntas para el combate de incendios en las islas del Delta y el intercambio de información policial que permitió desarticular tres organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas y de vehículos robados.

Consejo Federal de Seguridad Interior (foto Gobierno de Entre Ríos)

“No hay una cuestión ideológica en materia de seguridad. Cuando alguien te viene a robar, no te pregunta a quién votaste. Tenemos que trabajar todos juntos, sí entendemos los límites que hay en materia de presupuesto, porque además de decisión política, se necesitan fondos. Si no está la inversión, es muy difícil que se pueda llevar adelante”, expuso el ministro bonaerense.

Balance de la seguridad en Buenos Aires

Consultado sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, Alonso aseguró que los indicadores muestran una mejora sostenida. "Tenemos las cifras más bajas de homicidios de la historia de la provincia. También disminuyeron los robos de automóviles y motocicletas gracias al trabajo articulado con los 135 municipios y al uso de tecnología para optimizar el patrullaje", afirmó.

El funcionario explicó que el sistema permite a los intendentes monitorear en tiempo real las llamadas al 911 y el recorrido de los patrulleros, lo que redujo significativamente los tiempos de respuesta ante las emergencias.

Ministro bonaerense reclamó más inversión nacional para combatir el delito

Encuentro con dirigente peronistas en Paraná

Finalmente, Alonso anticipó que esta tarde compartirá en encuentro con dirigentes del peronismo local, entre los que mencionó a la intendenta Rosario Romero, “para comprender también la visión que tienen de la economía, de lo social, de cómo está la vida en la en la provincia”.

“Vemos que hay una realidad que se está empezando a complejizar, que la conflictividad crece, que las deudas de la familia se están transformando en problemas delictivos y la violencia intrafamiliar está creciendo. Entonces, eso es lo que nos preocupa y creo que tenemos que ir construyendo una alternativa política para las próximas elecciones del 2027”, fundamentó.

“Se acerca una elección presidencial y hay que construir una alternativa dentro del peronismo para disputar las elecciones y para eso tenemos que reunirnos los dirigentes, para poder debatir las diferentes alternativas”, cerró.