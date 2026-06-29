Turismo: Paraná y Santa Fe promocionan descuentos del 20% en hotelería y gastronomía

Las ciudades de Paraná y Santa Fe presentaron este lunes en Sala Mayo el programa "Dos Ciudades, un Destino", una propuesta conjunta que busca fortalecer el turismo regional mediante beneficios para los residentes de ambas capitales. La iniciativa contempla descuentos del 20% en hoteles y establecimientos gastronómicos, además de una agenda compartida de actividades para las vacaciones de invierno.

La presentación fue encabezada por los intendentes Rosario Romero y Juan Pablo Poletti, quienes destacaron a Elonce la importancia de trabajar de manera articulada entre ambas ciudades y junto al sector privado para consolidar un destino turístico común.

"Dos Ciudades, un Destino" (foto Elonce

"Presentamos 'Dos Ciudades, un Destino', que es reeditar algo que ya se había hecho años atrás. Queremos convocar al turismo y también a nuestros habitantes para que disfruten las dos ciudades en conjunto", expresó Romero. La intendenta destacó que la propuesta suma al sector hotelero, gastronómico y a distintos emprendedores privados con promociones especiales durante todo julio.

Una estrategia para potenciar la región

Romero sostuvo que Paraná y Santa Fe comparten una historia, un río y una infraestructura que las convierte en un destino complementario. "Paraná y Santa Fe tenemos historia común, un río que nos une, un túnel subfluvial que nos une y tantos lugares históricos y naturales para ofrecer. Estamos convencidos de que, junto al sector privado, esta gran área metropolitana puede potenciarse", afirmó.

Paraná y Santa Fe lanzaron beneficios con descuentos para impulsar el turismo conjunto

Por su parte, Poletti remarcó que el objetivo es dejar de pensar a ambas ciudades como competidoras y comenzar a promocionarlas como un único circuito turístico. "Estamos tan cerca y a veces parece que somos rivales. Tenemos que potenciarnos. Alguien que venga a la Argentina puede alojarse en Santa Fe y visitar Paraná, o hacerlo al revés. Eso es lo que queremos regionalizar", señaló.

“Tenemos geografías diferentes, tenemos idiosincrasia diferente, pero estamos tan cerca”, apuntó y remarcó la importancia de “gestionar oportunidades, en lugar de diferencias”.

Descuentos y beneficios para residentes

El subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, explicó a Elonce que el beneficio consiste en un 20% de descuento para quienes acrediten domicilio en cualquiera de las dos ciudades mediante la presentación del DNI.

"Hay aproximadamente 20 establecimientos por ciudad, entre hoteles y locales gastronómicos, que ya forman parte del programa, aunque esperamos sumar más durante las próximas semanas", indicó.

Además, destacó que la propuesta permitirá complementar la oferta de espectáculos y actividades culturales previstas para las vacaciones de invierno, favoreciendo el movimiento turístico en ambas capitales.

Turismo durante todo el año

Desde las áreas de turismo señalaron que la iniciativa también apunta a consolidar a Paraná y Santa Fe como sede conjunta para congresos, eventos deportivos y encuentros culturales de gran convocatoria.

"Dos Ciudades, un Destino es el puntapié inicial de acciones que nos permitan mostrar definitivamente a nuestra región como un gran destino turístico, cultural, recreativo y gastronómico", destacó subsecretario de Turismo de Santa Fe, Javier Dellamónica.

"Dos Ciudades, un Destino" (foto Elonce)

Los funcionarios coincidieron en que la articulación público-privada y la cercanía geográfica representan una oportunidad para fortalecer la actividad económica y atraer visitantes durante todo el año, especialmente en un contexto complejo para el sector turístico y comercial.