Paraná y Santa Fe lanzaron "Dos ciudades, un destino": descuentos y agenda unificada durante el receso invernal

REDACCIÓN ELONCE
Los municipios de Paraná y Santa Fe presentaron "Dos ciudades, un destino", una propuesta conjunta para las vacaciones de invierno con beneficios en hotelería y gastronomía, además de una agenda integrada de actividades turísticas y culturales.
Las ciudades de Santa Fe y Paraná presentaron este viernes el programa Dos ciudades, un destino, una estrategia conjunta para potenciar el turismo durante las vacaciones de invierno 2026. La iniciativa reúne una agenda unificada de actividades, descuentos en hotelería y gastronomía y una promoción conjunta de ambas capitales como un único polo turístico de más de un millón de habitantes.
El lanzamiento se realizó en la Estación Belgrano de Santa Fe y fue encabezado por los intendentes Juan Pablo Poletti y Rosario Romero. El programa retoma una experiencia desarrollada entre 2011 y 2015 y fue relanzado tras tres meses de trabajo conjunto entre ambos municipios, las áreas de Turismo y Producción, el Gobierno de Santa Fe y representantes del sector privado de ambas ciudades.
La propuesta apunta a dejar atrás la histórica competencia entre ambas capitales y consolidarlas como un corredor turístico integrado, aprovechando la cercanía geográfica y la conexión que brinda el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis.
Descuentos para quienes crucen el Túnel Subfluvial
Uno de los principales atractivos del programa será el beneficio económico para los visitantes. Los santafesinos que viajen a Paraná y los entrerrianos que crucen hacia Santa Fe podrán acceder a descuentos de hasta el 20% en hoteles y establecimientos gastronómicos adheridos.
Actualmente, más de 40 comercios forman parte de la iniciativa y la convocatoria permanece abierta para sumar nuevos prestadores turísticos y gastronómicos a la plataforma oficial.
Como incentivo adicional, el Gobierno de Santa Fe anunció una exención impositiva total para eventos que superen las 400 personas, con el objetivo de atraer espectáculos de gran convocatoria y fortalecer el movimiento turístico en ambas ciudades.
Una agenda integrada para las vacaciones de invierno
El programa contempla una agenda diaria de actividades que podrá consultarse a través de los sitios web municipales y de las redes sociales oficiales de Turismo de ambas ciudades.
En Santa Fe, la propuesta incluirá paseos turísticos gratuitos, visitas guiadas a museos, espectáculos y fiestas populares que se desarrollarán en distintos espacios culturales, entre ellos el Anfiteatro Municipal.
Por su parte, Paraná ofrecerá una programación centrada en ferias de artesanos y emprendedores, además de actividades recreativas en parques, plazas y espacios públicos ubicados frente al río Paraná.
Un corredor turístico regional
Los intendentes coincidieron en la importancia de trabajar de manera articulada para posicionar a ambas ciudades como un destino único y complementario.
La estrategia busca aprovechar el patrimonio natural, cultural y gastronómico compartido, además de la infraestructura que une a ambas capitales, para consolidar un corredor turístico similar al de otros circuitos regionales del país.
Con esta propuesta conjunta, Santa Fe y Paraná aspiran a incrementar el flujo de visitantes durante el receso invernal y fortalecer la actividad económica vinculada al turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio local.