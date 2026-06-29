Emotivo recibimiento a taekwondistas entrerrianos que brillaron en el Sudamericano en Perú

REDACCIÓN ELONCE
Una delegación de 11 deportistas de Colonia Avellaneda regresó del Campeonato Sudamericano de Taekwondo disputado en Lima con una destacada cosecha de medallas. Familias, vecinos y el municipio les dieron una cálida bienvenida tras el esfuerzo realizado para representar al país.
Con medallas, orgullo y la emoción del deber cumplido, una delegación integrada por 11 taekwondistas de Colonia Avellaneda regresó de Lima, Perú, donde representó a Argentina en el Campeonato Sudamericano de Taekwondo. A su llegada fueron recibidos por familiares, vecinos y autoridades, que celebraron los logros deportivos alcanzados tras meses de esfuerzo para concretar el viaje, registró Elonce.
El grupo, integrado por competidores de entre 11 y 35 años, obtuvo destacados resultados en distintas categorías, en lo que significó la primera experiencia internacional para la mayoría de los deportistas. La delegación fue encabezada por el instructor Andrés Pérez.
Medallas y experiencia internacional
En la modalidad lucha, Tomás Pérez, Franco Facundo, Juan Diego Núñez Sueldo y Zion Saboldelli se consagraron campeones. Malena Alegre, Sebastián Godoy, Santino Fernández Rezet y Andrés Pérez obtuvieron la plata; y Julieta Bordón y Brandon Martínez se quedaron con el bronce. En la modalidad Tul hubo medallas de bronce para Malena Alegre y Brandon Martínez.
Franco Facundo, uno de los competidores adultos de la delegación, expresó su satisfacción por el resultado obtenido. "Trajimos un buen resultado. Salimos primeros en lucha, así que más que feliz. Objetivo cumplido", resumió.
Zion Saboldelli valoró el desempeño conseguido durante el torneo. "Quedé primero en lucha y quinto o sexto en formas. Perdí con un colombiano en formas, pero después le pude ganar en pelea", contó.
Otro de los jóvenes integrantes de la delegación, Juan Diego, agregó: "También salí primero en lucha. En Tules perdí por un error, pero son cosas que sirven para seguir aprendiendo".
Brandon Martínez, por su parte, destacó que el viaje fue mucho más que el resultado deportivo. "Lo más importante fue salir a competir y representar al país, sin importar el resultado", afirmó.
Un sueño hecho realidad
Para la mayoría de los competidores fue la primera oportunidad de viajar al exterior. "No conocíamos nada. Nos sorprendió todo, los precios, la comida... Yo quería comer una milanesa", comentó entre risas uno de los adolescentes.
Julieta Bordón, de 14 años, consiguió el subcampeonato en lucha y no ocultó su emoción. "Representar a la Argentina significa un montón. No me lo esperaba y estoy muy orgullosa de lo que conseguimos", expresó.
Malena Alegre, también de 14 años, obtuvo el tercer puesto en Tul y la medalla de plata en lucha. "Es un orgullo haber llegado tan lejos. Las familias trabajaron muchísimo para que pudiéramos viajar y poder volver con una medalla también es una forma de agradecerles todo ese esfuerzo", sostuvo.
Los jóvenes contaron que comenzaron a organizar el viaje hace aproximadamente seis meses y que desde principios de año realizaron ventas y distintas actividades para reunir el dinero necesario. De hecho, tan solo el pasaje de avión les costó 860 dólares, pudo saber Elonce.
"Empezamos a trabajar desde enero para juntar los fondos. Costó mucho, pero al final se pudo", señalaron.
Un trabajo de todo el grupo
El instructor Andrés Pérez destacó a Elonce el compromiso de las familias y el esfuerzo colectivo para concretar la participación internacional. "Hace seis meses empezamos a planificar este viaje junto a un grupo de padres. Nos animamos a competir internacionalmente y los resultados superaron todas las expectativas", afirmó.
El profesor también agradeció el recibimiento organizado en Colonia Avellaneda. "Fue fantástico. Agradecemos a todas las familias y a la Municipalidad por este recibimiento tan lindo", expresó.
Además recordó que la participación en el certamen demandó una importante inversión económica. "Este deporte es totalmente amateur. Las inscripciones, los pasajes, el alojamiento... todo se hace a pulmón gracias al esfuerzo de los padres. Por suerte volvimos con grandes resultados y una excelente competencia grupal", concluyó.