“200 Miradas para los 200 Años”: invitan a construir el retrato colectivo de Paraná en vísperas de su Bicentenario

En el marco de la agenda conmemorativa por los 213 años desde la elevación al rango de villa y los 200 años desde la elevación al rango de ciudad, Marca Paraná lanza una experiencia urbana y fotográfica participativa. La propuesta invita a recorrer y redescubrir la identidad, el patrimonio y los paisajes locales de Paraná.

De camino a conmemorar un hito histórico de gran significancia, nuestra comunidad se prepara para plasmar su identidad contemporánea a través del arte y la observación. El programa Marca Paraná, en el marco de las acciones de su Plan Integral de Implementación, presenta oficialmente la iniciativa “200 Miradas para los 200 Años. Una invitación a descubrir, retratar y compartir la identidad de Paraná”.

El lanzamiento oficial se realizó el 25 de junio, coincidiendo de manera muy especial con el 213º aniversario de la elevación de Paraná a Villa. A partir de este momento y hasta el 10 de agosto, quedará abierto el período de recepción para que la ciudadanía comparta sus producciones visuales y se sume a esta construcción colectiva. Las imágenes seleccionadas conformarán una muestra colectiva en el marco del Bicentenario.

La propuesta está concebida como una experiencia urbana participativa y accesible para todos. No se requiere completar un itinerario rígido ni visitar puntos predeterminados; la invitación es a realizar recorridos autoguidados por los espacios patrimoniales, culturales, barrios y rincones identitarios que cada persona considere significativos. Bajo la premisa de que no es posible valorar aquello que no se conoce, ni construir identidad sin generar oportunidades para habitar el territorio, el eje central de este proyecto no es la técnica fotográfica en sí misma, sino el acto de habitar, recorrer y sentir nuestra ciudad.

Ejes temáticos para inspirar la mirada

Para orientar y funcionar como disparadores creativos, la convocatoria propone siete ejes temáticos sugeridos, los cuales tienen carácter abierto y no limitativo:

-Paraná Histórica: Espacios y huellas materiales o inmateriales del pasado que dialogan con el presente.

-Paraná Paisajística: La inolvidable relación de la ciudad con su río, sus barrancas, sus espacios verdes y su entorno natural.

-Paraná Creativa: Expresiones artísticas, culturales y emprendimientos que hacen única la producción simbólica local.

-Paraná Cotidiana: Prácticas, costumbres, barrios y momentos de encuentro diarios que construyen comunidad y pertenencia.

-Paraná Universitaria: La comunidad estudiantil, los espacios de aprendizaje y el conocimiento como motor de futuro.

-Paraná Productiva: El hacer local expresado en el trabajo, el comercio, la innovación y el desarrollo económico.

-Paraná Marca Ciudad: El compromiso y la labor colaborativa de las organizaciones y entidades del Consejo Asesor.

La convocatoria es completamente libre y gratuita, abierta a residentes de todas las edades, visitantes, turistas, y fotógrafos tanto aficionados como profesionales. Quienes participen podrán enviar una o más fotografías, tomadas durante el período de la iniciativa, y tendrán la opción de acompañarlas con un breve relato o reflexión sobre el motivo de su elección. Además de participar de la selección, todas las imágenes recibidas pasarán a conformar un valioso banco de imágenes colaborativo e histórico, de uso institucional y cultural para la promoción de la ciudad.

Camino a la muestra colectiva

Una vez cerrada la recepción el 10 de agosto, se iniciará el proceso de curaduría y recopilación. El resultado principal será la inauguración de la muestra colectiva "200 Miradas para los 200 Años", compuesta precisamente por 200 fotografías que reflejen la diversidad y la pluralidad de perspectivas de nuestra comunidad.

La exposición abrirá sus puertas el 26 de agosto de 2026, el día en que se conmemoran los 200 años de la declaración de Paraná como ciudad.

Esta iniciativa es impulsada por el Programa Marca Paraná y se desarrolla en articulación con la Subsecretaría de Turismo, la Subsecretaría de Cultura, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos (AFPER), universidades, museos, bibliotecas y diversas organizaciones sociales y comunitarias que integran el Consejo Asesor de la marca ciudad.

¿Cómo formar parte de la iniciativa?

Bases y condiciones: Para conocer en detalle los requisitos de participación, formatos recomendados para el envío de imágenes y pautas legales de la convocatoria, podés ingresar al siguiente enlace: Bases y condiciones 200 Miradas para los 200 Años.pdf

Envío de fotografías: Las imágenes, junto con los datos del participante y la breve reseña opcional, deben enviarse por correo electrónico a la dirección oficial del proyecto: 200miradas@gmail.com

Plazo de recepción: del 25 de junio al 10 de agosto de 2026 inclusive.