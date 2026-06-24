Puerto Viejo y la Bajada de los Vascos: lugares donde comenzó a escribirse la historia de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Se cumple este jueves un nuevo aniversario de la elevación de Paraná al rango de Villa. En ese marco, una especialista repasó los orígenes de la ciudad y destacó el valor histórico de Puerto Viejo y la Bajada de los Vascos, sitios clave en el desarrollo.
Se cumple este jueves un nuevo aniversario de la elevación de Paraná al rango de Villa. En ese marco, una especialista repasó los orígenes de la ciudad y destacó el valor histórico de Puerto Viejo y la Bajada de los Vascos, sitios clave en el desarrollo del asentamiento que luego se convertiría en la capital entrerriana.
La directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico de la Municipalidad, Mariana Melhem, repasó ante Elonce algunos de los hitos fundamentales que explican el surgimiento y la evolución de la ciudad.
Desde la Bajada de los Vascos, uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio local, la funcionaria recordó que Paraná no cuenta con una fecha precisa de fundación, por lo que determinadas efemérides adquieren una relevancia especial para comprender su historia.
"Como todos saben, no tenemos una fecha de fundación precisa. Por lo tanto, se vuelven importantes aquellas fechas que marcan una efeméride", señaló. En ese sentido, destacó que el aniversario de la elevación a Villa representa un momento clave porque "empieza a tener una cierta autonomía en su manejo" y deja de depender del Cabildo de Santa Fe.
"Esta fecha es muy importante porque nos da una carta de ciudadanía, una suerte de partida de nacimiento, si bien tenemos que reconocer que la ciudad es mucho más antigua que esa fecha", explicó.
Los primeros pobladores y la riqueza de la barranca
Situó los primeros antecedentes del asentamiento paranaense hacia fines del siglo XVII, cuando se produjo el traslado de Santa Fe la Vieja, que hoy es Cayastá, y comenzaron los desplazamientos de pobladores hacia la costa entrerriana.
Según detalló, los santafesinos descubrieron rápidamente el valor de los recursos naturales que ofrecían las barrancas del Paraná. "Descubren las riquezas que tenemos en nuestra barranca, sobre todo las minerales referidas concretamente a la cal, a la arena, pero también a la arcilla que proveía el río Paraná", indicó.
Estos materiales resultaban fundamentales para la construcción de edificios religiosos y civiles de la época. A ello se sumó una actividad económica que marcaría el desarrollo regional: la ganadería.
"La cría de ganado fue la otra gran industria que tenía que ver con la producción entrerriana en general y de Paraná también", afirmó. Además, explicó que la extracción de cueros requería importantes cantidades de cal para su procesamiento y conservación, convirtiendo a esta actividad en uno de los motores económicos de la región.
Puerto Viejo, una hipótesis sobre el primer desembarco
Consultada sobre cómo llegaban los primeros pobladores desde Santa Fe a este sector de la costa entrerriana, explicó que no existen registros documentales precisos, aunque sí hipótesis sustentadas en las características geográficas del lugar.
"Está claro que la punta de la bajada, que todo el mundo refiere como si ese fuera el lugar, es un lugar muy complejo para llegar con embarcaciones muy primitivas", sostuvo. Por ese motivo, consideró que la desembocadura del arroyo Antoñico, en la zona de Puerto Viejo, habría ofrecido mejores condiciones para el desembarco.
"La desembocadura del arroyo Antoñico, parece más favorable porque era muy usual que las desembocaduras de arroyos se usaran como embarcaderos para poder ingresar mejor al territorio", explicó.
El origen del nombre Bajada de los Vascos
También se repasó el origen de algunas denominaciones históricas vinculadas a la ciudad. Antes de llamarse Paraná, el asentamiento fue conocido como Bajada del Paraná, Bajada de Santa Fe o Pueblo de la Bajada. “Bajada Grande era el puerto de ultramar, que era el puerto ferroviario”, dijo.
En cuanto a la Bajada de los Vascos, recordó que el nombre está asociado a quienes impulsaron las primeras explotaciones de cal en la zona.
"Aquellos industriales que primero hicieron la explotación calífera en este lugar eran de origen vasco. Entonces, como homenaje, la bajada lleva el nombre de Bajada de los Vascos o Cuesta de los Vascos", explicó.
El camino hacia la ciudad
La directora de Patrimonio también anticipó otra fecha significativa para la historia local: el próximo 26 de agosto se cumplirán 200 años de la elevación de Paraná al rango de ciudad.
"A partir de ese momento se empieza a hablar de Paraná ya no como la Villa del Paraná, sino como la Ciudad de Paraná", indicó. No obstante, aclaró que la consolidación urbana llegó tiempo después, especialmente cuando Paraná fue designada capital de la Confederación Argentina.
"Hubo que generar transformaciones urbanas que le permitieran cumplir acabadamente ese rol", señaló. Entre ellas mencionó la construcción de edificios públicos, la implementación de normas higiénicas, la creación de mercados y espacios culturales como el Teatro 3 de Febrero. Elonce.com