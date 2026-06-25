La Iglesia fue protagonista del nacimiento y crecimiento institucional de Paraná

La historia de Paraná estuvo estrechamente vinculada a la presencia de la Iglesia Católica desde los primeros asentamientos de pobladores en la Bajada del Paraná. Así lo explicó la bibliotecaria y ex trabajadora en el Archivo del Arzobispado de Paraná, Celia Godoy, quien repasó el proceso histórico que culminó el 25 de junio de 1813, cuando la Asamblea del Año XIII elevó al poblado a la categoría de Villa.

En diálogo con Elonce, Godoy sostuvo que la presencia eclesiástica acompañó el desarrollo de la comunidad desde comienzos del siglo XVII. "Desde los inicios siempre hablamos que la presencia de la Iglesia acompañó a aquellos primeros colonos y pobladores", afirmó.

La especialista recordó que, mucho antes de la creación formal de la parroquia, ya existía una pequeña capilla de barro donde actualmente se emplaza la Catedral Metropolitana y desde donde sacerdotes enviados desde Santa Fe celebraban misas, bautismos y casamientos.

El camino hacia la elevación a Villa

Godoy explicó que el reconocimiento institucional de Paraná fue el resultado de varios intentos iniciados décadas antes de 1813. Hubo solicitudes en 1791, 1798, 1809 y nuevamente en 1812, hasta que finalmente prosperó el pedido.

En ese proceso tuvo un rol destacado el sacerdote Ramón Anchoris, diputado por Entre Ríos ante la Asamblea del Año XIII, quien impulsó el reconocimiento del entonces Pago de la Otra Banda.

Catedral Metropolitana de Paraná (foto Elonce)

"La elevación a Villa fue un paso fundamental porque significó el reconocimiento oficial del poblado y el comienzo del desarrollo institucional que luego convertiría a Paraná en ciudad y capital", explicó.

La historiadora recordó además que la Villa fue consagrada bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, patrona histórica del río Paraná.

La elección de la patrona y la historia de la Catedral

Respecto de la patrona de la ciudad, Godoy indicó que la elección se concretó recién el 1 de enero de 1825, impulsada por el sacerdote Francisco Dionisio Álvarez.

Según detalló, aquella votación fue innovadora para la época porque permitió una elección "libre, popular y secreta" entre los vecinos, utilizando urnas instaladas en la plaza principal.

Virgen del Rosario, patrona de Paraná (foto Elonce)

En cuanto a la Catedral Metropolitana, explicó que el edificio actual constituye el cuarto templo levantado sobre el mismo sitio.

El primero comenzó a construirse en 1732, mientras que el segundo fue edificado entre 1754 y 1756. Posteriormente se levantó un tercer templo impulsado por Gil Obligado, cuya construcción se extendió durante varias décadas debido a los conflictos políticos y la falta de recursos.

Finalmente, el edificio actual comenzó a edificarse en 1883, a partir de un proyecto del arquitecto Juan Bautista Arnaldi, el mismo profesional que diseñó la Curia y el Arzobispado de Paraná.

La Iglesia fue protagonista del nacimiento y crecimiento institucional de Paraná

“Había que construir de atrás para adelante porque acá, hasta 1820, había un cementerio. En 1804, el obispo Antonio de la Torre da la orden para que se construya el cementerio en la Loma de Taborda, que es donde está ahora el cementerio de la Santísima Trinidad, pero que solo se va a concretar en 1825. Por eso, el año pasado se cumplieron los 200 años de la capilla que estaba en el cementerio”, repasó.

Una historia para valorar

Godoy destacó la enorme riqueza documental que conserva la Iglesia sobre los primeros años de Paraná y señaló que conocer ese pasado permite comprender mejor la identidad de la ciudad.

"Paraná tiene muchísimo para mostrar y para que sus habitantes se sientan orgullosos. Siempre digo que hay que mirar un poco hacia atrás para valorar el camino que se ha recorrido", expresó.

Aunque no nació en la capital entrerriana, aseguró que terminó adoptándola como propia gracias al trabajo desarrollado durante años en el Archivo del Arzobispado de Paraná. "Me fascinó la historia. Encontrar tanta riqueza documental y conocer el pasado de Paraná fue algo que realmente me atrapó", concluyó.