La actividad industrial volvió a caer en mayo: los sectores más afectados

La actividad industrial cayó 0,3% anual en mayo, pero anotó un crecimiento mensual desestacionalizado de 1,3%, según un estudio privado. Con este resultado, el sector acumula una baja de 2,3% en los primeros cinco meses de 2026.
La actividad industrial cayó 0,3% anual en mayo, pero anotó un crecimiento mensual desestacionalizado de 1,3%, según un estudio privado. Con este resultado, el sector acumula una baja de 2,3% en los primeros cinco meses de 2026.
El nivel de actividad de mayo es el más alto en lo que va del año y se ubica 2,3% por encima de los valores de diciembre pasado en la medición sin estacionalidad. Sin embargo, el desempeño entre los distintos rubros manufactureros se mantiene dispar.
Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, que procesó Agencia Noticias Argentinas, los resultados del quinto mes del año sugieren que "el piso puede haber quedado atrás".
En el desglose por sectores, Maquinaria y equipo registró la mayor contracción anual con un 14,6%, influenciada por una baja del 21,5% en la producción automotriz.
En el extremo opuesto, el rubro de Refinerías creció 10,9% y el de Alimentos aumentó 3,6%, donde la producción de aceites subió 11,1% anual. Por su parte, Metales básicos anotó una suba de 2,9%, cortando una racha de tres meses consecutivos de caída.
Hacia adelante, el informe proyecta que la "mejora de los datos macro que se están comenzando a ver repercuta en una recuperación de la demanda interna", funcionando como motor para el avance de la producción de manufacturas”.
Detalles
Alimentos, Bebidas y Tabaco: El sector marcó en mayo un aumento de 2,6%, acumulando una baja de 0,9% para los cinco meses transcurridos de 2026. De forma similar a lo ocurrido en abril, la producción de aceites (+11,1% i.a.) impulsó al sector, mientras que la faena bovina (-11,3% i.a.) y la avícola (-10,1% i.a.) compensaron negativamente.
Maquinaria y Equipo: En mayo el sector registró una contracción de 14,6%, acumulando para los primeros cinco meses del año una pérdida de 16,2%, manteniéndose como el sector de mayor caída de 2026. En cuanto a la producción automotriz, Adefa informó para mayo una caída de 21,5% en la comparación anual.
Metales básicos: El sector de metales básicos anotó una suba de 2,9% en la comparación anual, cortando con tres meses de cifras negativas, impulsado por los buenos números de producción de hierro primario (+20,4%) y acero crudo (+14,0%), subas aplacadas por las contracciones observadas en la elaboración de laminados terminados en caliente (-1,8%) y terminados en frío (-11,5%).
Minerales no metálicos: El sector de minerales no metálicos registró una baja de 2,9% durante mayo, acumulando una caída de 3,9% para el año en curso. El detalle de despachos que informa la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, se registra una baja en las entregas de cemento de 3,3% en la comparación anual.