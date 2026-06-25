Paraná celebró sus 213 años con un acto en Parque Urquiza y un emotivo homenaje

Los 213 años de la elevación de Paraná a Villa fueron conmemorados este jueves con un acto realizado en el Parque Urquiza, uno de los espacios más emblemáticos de la capital entrerriana. La ceremonia reunió a autoridades municipales, estudiantes y vecinos para recordar el reconocimiento institucional otorgado el 25 de junio de 1813 por la Asamblea del Año XIII, hecho que marcó un hito en la historia de la ciudad.

La actividad se desarrolló al pie del mástil del Rosedal y contó con la participación de autoridades, delegaciones escolares y una muestra histórica organizada por el Archivo Municipal.

Durante la ceremonia también se recordó que en agosto Paraná celebrará otro acontecimiento trascendente: los 200 años desde su declaración como ciudad.

"Vivimos en una de las ciudades más lindas de Argentina"

La intendenta Rosario Romero expresó su emoción durante el acto y resaltó el valor simbólico del lugar elegido para la celebración. "Estamos celebrando en un lugar emblemático y representativo de Paraná como es el Parque Urquiza", afirmó.

Romero recordó además al poeta Julio Federik, recientemente fallecido, y explicó que uno de sus poemas fue parte del homenaje. "Siento que Paraná es mi lugar y creo que muchos de los que estamos acá sentimos que ese poema nos expresa", manifestó.

La presidenta municipal también destacó la recuperación de la Columna del Libertador, o más conocida como "monumento del cóndor", que rinde homenaje al General José de San Martín.

El valor de la historia y la identidad

Por su parte, el viceintendente David Cáceres destacó el origen ribereño de la ciudad y la importancia de preservar su identidad. "Paraná nació a la vera del río y fue creciendo y expandiéndose. El Parque Urquiza, con sus barrancas y el majestuoso río Paraná, es uno de los lugares más bellos que tiene la ciudad", sostuvo.

Acto de izamiento de la bandera en un nuevo aniversario de la ciudad de Paraná

Asimismo, consideró que los 213 años representan una etapa importante en la construcción histórica de la capital entrerriana. "Somos un pueblo joven que tiene mucho por seguir creciendo, pero ojalá Paraná nunca pierda su idiosincrasia, la de un pueblo solidario y presente en los momentos difíciles", expresó.

También valoró la presencia de niños y jóvenes durante la ceremonia. "Es muy importante que conozcan la rica historia que tiene nuestra ciudad y el aporte que hizo a la construcción de la provincia y de la Nación", señaló.

Los chicos también fueron protagonistas

Tras el acto oficial, un grupo de estudiantes de la Escuela Centenario le cantó el tradicional "Feliz cumpleaños" a la ciudad, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Consultados sobre los lugares que más disfrutan de Paraná, los chicos mencionaron el balneario Thompson, el islote Curupí y distintos espacios del Parque Urquiza. "Me encanta mi ciudad", respondió una de las alumnas al ser consultada sobre qué significa vivir en Paraná.

Una muestra para recorrer la historia

En el marco de los festejos también quedó habilitada una muestra fotográfica organizada por el Archivo Histórico Municipal. La exposición propone un recorrido por la transformación del Parque Urquiza durante las primeras décadas del siglo XX, especialmente las obras de forestación y ampliación realizadas en la década del 30, permitiendo conocer parte del crecimiento urbano de la capital entrerriana.