En la semana en que Paraná celebra el 213° aniversario de su elevación a Villa, el músico y docente Lisandro Soler presentó "Canción a La Toma Vieja", dedicada a uno de los espacios más emblemáticos de la capital entrerriana y estrechamente ligado a su historia personal.

El artista contó a Elonce que la inspiración surgió de los múltiples vínculos que mantiene con ese sector de la ciudad, tanto por recuerdos familiares como por experiencias más recientes.

"La Toma Vieja es un lugar recurrente en mi vida. Mi familia vivió allí durante un tiempo y después, durante la pandemia, me reencontré con ese espacio cuando salía a caminar. Fue una especie de terapia y de escape", relató.

Una canción nacida del vínculo con el río

Soler explicó que actualmente trabaja en una escuela de la zona de Toma Nueva, lo que reforzó aún más su conexión con ese paisaje. "Le tengo un gran cariño a ese lugar de la ciudad", expresó.

La obra forma parte de una producción artística más amplia vinculada a Paraná, al río y a las experiencias cotidianas de quienes habitan la región. "He compuesto otras canciones que hablan de distintos lugares de Paraná o que tienen como trasfondo nuestra ciudad, nuestra tierra y nuestras vivencias", comentó.

Además, destacó la influencia permanente del río Paraná en la creación de los músicos locales. "Es un paisaje que nos interpela a todos los músicos paranaenses", sostuvo.

La importancia del sentido de pertenencia

El cantautor señaló que la canción busca transmitir la relación de los vecinos con la costa y promover una mirada inclusiva sobre el acceso a los espacios públicos. "La canción habla del sentido de pertenencia a la ribera y también del sueño de que algún día toda la costa del Paraná sea accesible para cualquier persona", explicó.

Paraná cumple 213 años de historia: la canción que compuso Lisandro Soler, inspirada en La Toma Vieja

En ese sentido, remarcó la necesidad de valorar el río no sólo como paisaje, sino también como parte de la identidad colectiva. La obra propone una mirada sensible sobre los vínculos entre la ciudad, la naturaleza y las historias personales que se construyen a la vera del río.

El camino de un músico independiente

Soler contó que comenzó a escribir canciones durante la adolescencia y que actualmente combina su actividad artística con la docencia. "Desde los 15 o 16 años empecé a ensayar la composición y continúo con ese trabajo de cantautor", recordó.

Si bien reconoció las dificultades que implica sostener una carrera musical de manera independiente, destacó que la música sigue siendo una herramienta de expresión fundamental en su vida.

"Cuesta porque no sólo hay que ensayar, componer y grabar. También hay que ocuparse del sonido, la iluminación, la difusión y muchas otras cuestiones", señaló.

Lisandro Soler (foto Elonce)

Actualmente, sus producciones pueden encontrarse en plataformas digitales como Spotify, donde comparte sus canciones y el material de su proyecto musical "Camaloteando".

Un homenaje a Paraná en su aniversario

La presentación de la canción coincidió con las propuestas de Elonce por los 213 años de Paraná y se transformó en un aporte artístico que pone en valor uno de los paisajes más representativos de la ciudad.

A través de su composición, Soler invita a recorrer la memoria colectiva de la capital entrerriana, recuperar el vínculo con el río y fortalecer el sentido de pertenencia hacia los espacios que forman parte de la identidad paranaense.