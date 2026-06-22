Paraná cumple 213 años de historia: una muestra recorre la transformación del Parque Urquiza

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de los 213 años de Paraná, el Archivo Histórico Municipal exhibe fotografías y documentos que reconstruyen la ampliación del Parque Urquiza entre 1932 y 1935. La muestra permite conocer parte de la evolución de uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.
La historia del Parque Urquiza en Paraná forma parte de una muestra documental que puede visitarse en el Archivo Histórico Municipal, donde se exhiben fotografías, expedientes y registros vinculados a la ampliación de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital entrerriana.
La propuesta se enmarca en las actividades por los 213 años de Paraná, que se conmemorarán el próximo 25 de junio, y busca acercar a vecinos y visitantes una parte del patrimonio histórico de la ciudad.
Bruno Emerí, trabajador del Archivo Histórico Municipal, explicó a Elonce que la exposición reúne documentación vinculada a la ampliación del Parque Urquiza desarrollada entre los años 1932 y 1935.
Una muestra sobre la transformación del parque
"Tenemos expuestas fotografías y copias de expedientes de una parte de la documentación que conservamos respecto de la ampliación del Parque Urquiza que se dio entre 1932 y 1935", señaló Emerí.
El trabajador indicó que la muestra se encuentra instalada desde la Noche de los Museos realizada en noviembre del año pasado y continúa disponible para quienes visitan la institución.
La exposición funciona en la sala de consulta del Archivo Histórico Municipal, ubicado sobre calle San Juan 451, y constituye una de las formas de acercar a la comunidad parte del material documental que resguarda el organismo.
Los orígenes del Parque Urquiza
En la oportunidad, Emerí recordó que antes de la creación del actual parque existía un espacio conocido como Paseo Urquiza, sobre calle Alameda de la Federación al final, que funcionaba hacia fines del siglo XIX. "Era un espacio más reducido que incluía un parque escolar, donde hoy es El Rosedal, y sectores que posteriormente se integraron a la ampliación", explicó.
La expansión del predio fue posible a partir de la incorporación de distintos terrenos, entre ellos los donados por Dolores Costa de Urquiza, además de otras parcelas adquiridas o cedidas a la Municipalidad.
Gracias a esas incorporaciones se consolidó el actual Parque Urquiza, que alcanza unas 44 hectáreas de superficie.
Documentos y fotografías históricas
Entre los materiales exhibidos se encuentran resoluciones municipales vinculadas a la compra y adjudicación de terrenos destinados a la ampliación del parque.
También pueden observarse imágenes que muestran distintos sectores de la ciudad durante las obras ejecutadas en la década de 1930.
Las fotografías permiten apreciar una fisonomía urbana muy diferente a la actual, con escasa vegetación y amplias visuales hacia el río Paraná.
Una de las imágenes exhibidas muestra la zona de la barranca frente al actual Rosedal, mientras que otras registran la construcción de muros de contención y escalinatas.
El trabajo de los obreros y la construcción
La muestra también incluye registros del proceso constructivo y de las herramientas utilizadas durante la ejecución de las obras. "Se pueden observar los trabajadores y los tipos de maquinaria que se utilizaban para realizar los trabajos de hormigón en aquella época", explicó Emerí.
Las imágenes permiten reconstruir cómo fue el desarrollo de una de las obras urbanísticas más importantes de la ciudad durante el siglo XX.
Además, se exhiben fotografías de sectores que actualmente se encuentran cubiertos por una importante arboleda y que en aquel momento presentaban una geografía mucho más abierta.
La donación de una obra emblemática
Otro de los documentos destacados corresponde a la donación de la escultura "La Danza de la Flecha", emplazada actualmente en el sector de la Alameda de la Federación.
Según explicó Emerí, el expediente conserva los antecedentes de la entrega de la obra por parte del artista Pedro Martínez a la Municipalidad de Paraná.
La escultura forma parte del patrimonio cultural de la ciudad y continúa siendo uno de los elementos distintivos del Parque Urquiza.
Los responsables del proyecto
Durante el recorrido histórico también se recordó quiénes estuvieron al frente del proyecto de ampliación del parque. "Fue Carlos Thays quien diseñó el parque, la obra estuvo a cargo del arquitecto Augusto Nux y posteriormente ejecutada durante la gestión del intendente Bertozzi", explicó.
Una invitación a conocer la historia local
Desde el Archivo Histórico Municipal destacaron que la muestra busca promover el conocimiento de la historia urbana de Paraná y de los espacios que forman parte de la identidad colectiva de la ciudad.
La exposición permite observar la transformación del paisaje costero y comprender cómo se desarrollaron algunas de las obras que marcaron el crecimiento de la capital entrerriana.
En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad, la propuesta invita a redescubrir uno de los lugares más representativos de Paraná a través de documentos, fotografías y testimonios que forman parte de la memoria histórica local.