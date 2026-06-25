“Estoy más flexible”, la respuesta de Piñón Fijo tras la publicación de rostro sin maquillaje

Hace unos días y en el marco del día del Padre, Ana Sol Gómez, más conocida como Solcito Fijo, compartió una postal familiar en la que, por primera vez, se ve el rostro de su padre Piñón Fijo sin maquillaje.

Si bien el material recopila recuerdos de su infancia junto a su hermano Jeremías y su papá, lo que realmente captó la atención de los internautas fue la fotografía familiar en la que el animador infantil aparece sin el tradicional maquillaje que lo identifica desde hace casi 40 años.

La repercusión fue tal que Fabián recurrió al posteo de la cuenta de Instagram y publicó un mensaje aclarando que la fotografía había sido tomada hace más de tres décadas y que su hija la publicó con su autorización.

“Gente querida! Aclaro que esta publicación la hizo con mi autorización y con todo el amor que nos tenemos. No me pareció tan grave mostrar una imagen de hace más de 30 años, ya no soy ese. A los que acompañan con amor, gracias, a los que acompañan con amor y no les gusta: perdón y gracias! A los odiadores seriales, cómprense una vida, pero no lo vuelvan a hacer en temu”, escribió.

Además, en una entrevista con Clarín, el cordobés reveló que la iniciativa de compartir públicamente aquella imagen fue de su hija, quien le pidió el material a través de un grupo familiar de WhatsApp para homenajearlo por el Día del Padre, una propuesta que él aceptó con gusto.

"Ella me preguntó si lo podía hacer. Para mi, fue un acto de amor y de familia. Fue una manera de abrirnos y demostrarle a mucha gente cómo solíamos ser en ese entonces, y muchos lo entendieron bien", expresó el artista sobre el homenaje que Solcito le dedicó en redes sociales el pasado domingo.

Ante la viralización de la postal, el artista también explicó los motivos que lo llevaron a publicar un mensaje para respaldar a su hija, luego de que la foto despertara un enorme impacto entre los internautas y generara todo tipo de reacciones: "Ahí se desvirtuó todo, como suele suceder en las dinámicas de redes. A los que les interesaba ver mi cara, y a los que no. Cuando la idea era mostrar quienes somos y de dónde venimos".

Con casi cuatro décadas de carrera, Piñón Fijo conoce como pocos el funcionamiento de los medios y las redes. Por eso, lejos de sorprenderse por el revuelo generado, consideró que se trata de una consecuencia natural de la exposición pública.

Por eso, lejos de sorprenderse por el revuelo generado, consideró que se trata de una consecuencia natural de la exposición pública.

"Somos conscientes de que cuando uno comparte algo públicamente siempre aparecen distintas interpretaciones. La viralización puede jugar a favor o en contra, pero suele durar apenas unos días. Después la atención se corre hacia otra cosa. Por eso trato de tomarlo con naturalidad y sin dramatizar. Me quedo con el vaso medio lleno que es el amor y el cariño de la mayoría de la gente", sostuvo.

Respecto al interés que despertó ver su rostro detrás del maquillaje del personaje que marcó a varias generaciones, Fabián reflexionó: "No sé muy bien qué hay detrás de eso, pero creo que el ser humano es curioso por naturaleza. Es como cuando te dicen: 'No mirés por esa ventana', y lo primero que hacés es mirar. Me parece que pasa un poco por ahí, por ese niño travieso que todos tenemos. Pero a mi no me molesta, ni mucho menos".

Fue entonces cuando el animador infantil explicó que, si bien hoy se permite ser más flexible respecto a la exposición de su rostro sin caracterizar, durante los años de mayor popularidad de Piñón Fijo existía un especial cuidado por preservar el misterio del personaje. Según recordó, entre 2002 y 2004 —período que considera el punto más alto de su popularidad— su equipo ponía un fuerte énfasis en mantener intacta la ilusión y la magia que rodeaban su imagen.

En ese contexto, el artista aseguró que nunca implementó estrategias específicas para ocultar su identidad y recordó una anécdota ocurrida en una famosa panadería de Tolhuin, sobre la Ruta Nacional 3, entre Ushuaia y Río Grande. Allí, el dueño del local lo reconoció sin maquillaje y le pidió una fotografía.

Y si bien él accedió al pedido, le solicitó que la imagen quedara entre ellos, pero el comerciante terminó exhibiéndola en una de las paredes del local gastronómico.

"El que aceptó aquella foto fui yo y eso que todavía estábamos en pleno auge de Piñón Fijo ante los medios. Por ende, al equipo con el que yo trabajaba no le gustaba mucho la idea de que me mostrara sin la caracterización y refunfuñaron, pero mi actitud siempre fue flexible. A mí no me no me desvelaba eso", aseveró.

En esa misma línea, Fabián destacó la importancia que tuvo para él que Solcito fuera parte de esta nueva etapa, en la que el personaje ya está consolidado y puede permitirse mostrar con mayor libertad quién está detrás de Piñón Fijo.

"Fue bellísimo. Porque como familia venimos de un proceso largo, de regresar un poco de momentos ríspidos", deslizó el artista, en alusión al enfrentamiento mediático que protagonizó con su hija.

En 2022, el artista compartió una fotografía de su nieta mayor acompañada con el hashtag #DerechoAbuelos, una publicación que fue interpretada como una señal de que no mantenía contacto con la pequeña y que derivó en un fuerte escándalo mediático, con acusaciones cruzadas.

Sin esquivar el tema, Piñón Fijo aclaró que ambos superaron aquel conflicto y que hoy atraviesan un presente sólido y armonioso: "Fue una bronca familiar que se nos fue de las manos, pero creo que los seres humanos crecemos cuando estamos dispuestos a evolucionar y a aprender de lo que nos pasa".

"Pero, de alguna manera, fue ahí que yo terminé de dimensionar la incidencia de este personaje y su familia en los otros. Por como explotó y se viralizó la situación. Me cayó la ficha sobre lo importante que había sido, y todavía es Piñón y su familia, porque la gente tomó mucho partido", reflexionó.