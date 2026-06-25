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Mundial 2026: los seis partidos que definirán este jueves a los nuevos clasificados

Este jueves se disputarán seis encuentros por los grupos D, E y F, con horarios definidos. Los partidos de cada zona se jugarán en simultáneo para definir las posiciones finales.

25 de Junio de 2026
Los partidos de hoy jueves del Mundial 2026
Los partidos de hoy jueves del Mundial 2026

Este jueves se disputarán seis encuentros por los grupos D, E y F, con horarios definidos. Los partidos de cada zona se jugarán en simultáneo para definir las posiciones finales.

El Mundial 2026 vivirá este jueves 25 de junio una jornada decisiva con seis encuentros correspondientes a los grupos D, E y F. Los partidos de cada zona se jugarán en simultáneo para definir las posiciones finales y los equipos que avanzarán a los octavos de final.

 

La actividad comenzará a las 17 (hora de Argentina) con los dos compromisos del Grupo E. En el MetLife Stadium de East Rutherford, Ecuador se enfrentará a Alemania, que ya aseguró el primer puesto del grupo. En simultáneo, Curazao jugará frente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con ambos seleccionados buscando un lugar en la siguiente ronda.

A partir de las 20, el Grupo F tendrá sus partidos decisivos. Túnez se medirá con Países Bajos en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, mientras que Japón enfrentará a Suecia en el AT&T Stadium de Arlington. Los neerlandeses y los japoneses llegan con posibilidades de terminar como líderes del grupo.

 

La jornada cerrará desde las 23 con la definición del Grupo D. Paraguay chocará con Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara, en un duelo clave por la clasificación, mientras que Turquía se enfrentará al ya clasificado Estados Unidos en el SoFi Stadium de Inglewood.

 

Dónde ver cada partido en Argentina

  • Ecuador vs. Alemania: a las 17.00 por Disney+, DSports y TyC Sports.
  • Curazao vs. Costa de Marfil: a las 17.00 por Disney+, DSports y TyC Sports.
  • Túnez vs. Países Bajos: a las 20.00 por Disney+, DSports y TyC Sports.
  • Japón vs. Suecia: a las 20.00 por Disney+, DSports y TyC Sports.
  • Paraguay vs. Australia: a las 23.00 por Disney+, DSports y TyC Sports.
  • Turquía vs. Estados Unidos: a las 23.00 por Disney+, DSports y TyC Sports.[|3|]

Temas:

Mundial 2026 partidos jueves fixture Copa del Mundo
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