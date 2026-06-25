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Paraná Promoción gastronómica

Los ñoquis del 29 tendrán 50% de descuento en locales adheridos en Paraná

La promoción estará vigente el lunes 29 de junio, de 20 a 24, para consumir en el salón. Hay más de 10 locales adheridos. No incluye delivery.

25 de Junio de 2026
El 29 habrá ñoquis con descuentos en Paraná
El 29 habrá ñoquis con descuentos en Paraná

La promoción estará vigente el lunes 29 de junio, de 20 a 24, para consumir en el salón. Hay más de 10 locales adheridos. No incluye delivery.

El lunes 29 de junio, quienes deseen mantener viva la tradicional costumbre de comer ñoquis podrán hacerlo con un importante beneficio. En Paraná habrá locales gastronómicos que ofrecerán un 50% de descuento en los platos de ñoquis durante la cena.

 

La promoción estará vigente de 20 a 24 y será válida únicamente para consumo en el local, por lo que no alcanzará a los pedidos bajo la modalidad de delivery. Se aceptan todos los medios de pago, pudo saber Elonce.

La iniciativa de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Empatur y la Municipalidad, invita a disfrutar de uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina y mantener la costumbre de colocar un billete debajo del plato, un ritual asociado al deseo de atraer la prosperidad y la buena fortuna.

 

Listado de los locales adheridos

Las Vegas Pizzería

Buenos Aires 499

Whatsapp: +5493434225737

Insta: lasvegaspizzeriabar

Face: lasvegaspizzeria

 

Giovani (opción sin tacc)

Gral. Urquiza 1047

Whatsapp: 0343 423-0527

Insta: giovaniresto

Face: GiovaniRestaurante

 

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

WhatsApp: +5493434541005

Insta: liverockparana

Face: LiveRockParana

 

Nogaró Pizzeria

Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá

Tel.: 03434311270

WhatsApp.: +5493435053181

Insta: @ pizzerianogaroparana

Face: pizzerianogaroparana

 

La Fourchette Restaurante Boutique

Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976

Gran Hotel Paraná

Whatsapp: +5493434474731

Insta: lafour_chette

 

El Refugio Restó

Juan Báez 745

3434722470

Insta: resto refugio

 

Pizzeria Popular Corrientes

Corrientes y Nogoyá

Whatsapp: +5493434682878

Insta: pizzeriapopular.parana

 

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

WhatsApp: +5493434545157

Insta: elestriborestobar

Face: ElEstriboRestoBar

 

El Estribo Choperia

Italia 255

WhatsApp: +543434518015

Inta: elestribochop

 

El estribo Coffee Bar

La Rioja 153

WhatsApp: +5433435 03-3139

Insta: elestricoffeebar

 

Bodegón Las Flores

Córdoba 528

Whatsapp : 3435179742

Insta: Las Flores Bodegón

 

Bar Maipú

Maipú y Perón

Whatsapp: +5493434156124

Insta: barmaipu

 

Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

Whatsapp 3435061107

Insta: maipu.sanjuan

 

Maipú América

Av Américas 2130

Whatsapp 3435061108

Insta: maipu.america

 

Los organizadores recomendaron realizar reservas con anticipación para asegurar un lugar durante la noche.

Temas:

Ñoquis descuentos Paraná gastronomía
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