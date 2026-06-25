Los ñoquis del 29 tendrán 50% de descuento en locales adheridos en Paraná

La promoción estará vigente el lunes 29 de junio, de 20 a 24, para consumir en el salón. Hay más de 10 locales adheridos. No incluye delivery.
El lunes 29 de junio, quienes deseen mantener viva la tradicional costumbre de comer ñoquis podrán hacerlo con un importante beneficio. En Paraná habrá locales gastronómicos que ofrecerán un 50% de descuento en los platos de ñoquis durante la cena.
La promoción estará vigente de 20 a 24 y será válida únicamente para consumo en el local, por lo que no alcanzará a los pedidos bajo la modalidad de delivery. Se aceptan todos los medios de pago, pudo saber Elonce.
La iniciativa de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Empatur y la Municipalidad, invita a disfrutar de uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina y mantener la costumbre de colocar un billete debajo del plato, un ritual asociado al deseo de atraer la prosperidad y la buena fortuna.
Listado de los locales adheridos
Las Vegas Pizzería
Buenos Aires 499
Whatsapp: +5493434225737
Insta: lasvegaspizzeriabar
Face: lasvegaspizzeria
Giovani (opción sin tacc)
Gral. Urquiza 1047
Whatsapp: 0343 423-0527
Insta: giovaniresto
Face: GiovaniRestaurante
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
WhatsApp: +5493434541005
Insta: liverockparana
Face: LiveRockParana
Nogaró Pizzeria
Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá
Tel.: 03434311270
WhatsApp.: +5493435053181
Insta: @ pizzerianogaroparana
Face: pizzerianogaroparana
La Fourchette Restaurante Boutique
Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976
Gran Hotel Paraná
Whatsapp: +5493434474731
Insta: lafour_chette
El Refugio Restó
Juan Báez 745
3434722470
Insta: resto refugio
Pizzeria Popular Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Whatsapp: +5493434682878
Insta: pizzeriapopular.parana
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
WhatsApp: +5493434545157
Insta: elestriborestobar
Face: ElEstriboRestoBar
El Estribo Choperia
Italia 255
WhatsApp: +543434518015
Inta: elestribochop
El estribo Coffee Bar
La Rioja 153
WhatsApp: +5433435 03-3139
Insta: elestricoffeebar
Bodegón Las Flores
Córdoba 528
Whatsapp : 3435179742
Insta: Las Flores Bodegón
Bar Maipú
Maipú y Perón
Whatsapp: +5493434156124
Insta: barmaipu
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Whatsapp 3435061107
Insta: maipu.sanjuan
Maipú América
Av Américas 2130
Whatsapp 3435061108
Insta: maipu.america
Los organizadores recomendaron realizar reservas con anticipación para asegurar un lugar durante la noche.