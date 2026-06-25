Monotributo social: el paso a paso para inscribirse y qué datos se deben presentar

El monotributo social es una alternativa para personas que desarrollan actividades económicas de pequeña escala y necesitan incorporarse al sistema formal sin afrontar los costos del régimen tradicional. La herramienta permite emitir facturas, acceder a una obra social y realizar aportes jubilatorios.

Durante julio de 2026, quienes estén interesados en ingresar al régimen pueden iniciar el trámite de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o solicitar un turno para hacerlo en forma presencial en una oficina de ANSES.

El esquema está orientado a trabajadores independientes de bajos ingresos, pequeños productores, emprendedores de la economía social y microemprendedores que trabajan por cuenta propia. También puede ser compatible con determinadas prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo.

Qué cubre el régimen y cuáles son los requisitos

En el monotributo social, el Estado subsidia el 100 por ciento de los componentes impositivo y previsional. Por ese motivo, la persona adherida debe afrontar únicamente el valor correspondiente a la obra social, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Para solicitar el alta, la persona debe ser mayor de 18 años y desarrollar una única actividad económica. Además, no puede ejercer una profesión universitaria como actividad principal, ser empleadora ni integrar sociedades comerciales.

Entre las condiciones también se establece que se pueden tener hasta dos inmuebles, siempre que uno de ellos esté vinculado al emprendimiento, y hasta tres bienes muebles registrables. Los ingresos deben provenir exclusivamente de la actividad declarada, sin incluir las prestaciones sociales que resulten compatibles.

En el caso de las cooperativas de trabajo, el requisito es contar con al menos seis asociados. Durante la inscripción, también se debe elegir la obra social y definir si se incorporará al grupo familiar primario, como cónyuge e hijos.

Cómo iniciar el alta del monotributo social

El trámite para el monotributo social es personal y gratuito. La primera alternativa es realizar la gestión desde TAD, donde se pueden cargar los datos requeridos y declarar la actividad económica sin concurrir a una oficina.

La otra opción es solicitar un turno online y completar el procedimiento de manera presencial en una sede de ANSES. Antes de comenzar, es necesario tener actualizada la información personal y reunir los datos vinculados con la actividad que se pretende registrar.

Una vez ingresada la solicitud, el procesamiento puede demorar hasta 72 horas. Cumplido ese plazo, las personas pueden consultar el estado del trámite y descargar la credencial correspondiente.

Las modificaciones de datos personales o de la actividad declarada pueden realizarse de forma digital mediante TAD. En cambio, la baja del monotributo social requiere turno previo y una gestión presencial en una oficina de ANSES.