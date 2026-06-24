Reintegro de ARCA para monotributistas: cuánto devuelve y a quiénes alcanza

La ARCA mantiene vigente un esquema de devolución anual para monotributistas que cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones mensuales. El beneficio alcanza a quienes pagan las cuotas mediante débito automático y no registran deudas durante el año calendario.

La devolución no equivale al valor total de una cuota del monotributo, sino únicamente al componente impositivo mensual. Quedan fuera de ese cálculo los aportes previsionales y los pagos vinculados con la obra social.

El mecanismo apunta a reconocer a los contribuyentes que sostienen una conducta regular de pago y mantienen actualizada su información fiscal y bancaria. Para acceder, no alcanza con estar inscripto: es necesario cumplir con todas las condiciones exigidas por el organismo durante el período anual.

Quiénes pueden acceder al reintegro

El beneficio de ARCA está destinado a monotributistas que hayan abonado las 12 cuotas mensuales del año dentro de los vencimientos establecidos. Además, todos los pagos deben realizarse mediante débito automático desde una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito adherida.

Quienes paguen de forma manual, en efectivo, a través de transferencias individuales u otros medios que no estén incorporados al débito automático no podrán acceder a la devolución. También quedan excluidos aquellos contribuyentes que registren cuotas impagas, atrasadas o con diferencias pendientes.

En los casos de personas que iniciaron su actividad durante el año o que no completaron los 12 pagos, la devolución puede reducirse al 50% del componente impositivo de una cuota. Esa alternativa alcanza a quienes hayan cumplido entre seis y once pagos consecutivos y en término.

Los datos que deben estar actualizados

Otro requisito central es contar con una Clave Bancaria Uniforme declarada y validada dentro del servicio “Declaración de CBU”. Esa información permite que el reintegro se deposite en la cuenta correspondiente cuando se procese el beneficio.

También es necesario tener actualizado el Domicilio Fiscal Electrónico, ya que allí se reciben las comunicaciones oficiales de ARCA. A su vez, los monotributistas deben cumplir con las recategorizaciones obligatorias en los plazos establecidos.

En el caso de quienes desarrollan actividades en locales o establecimientos físicos, el control puede incluir el cruce de distintos parámetros declarados, como facturación, consumos y superficie afectada a la actividad. Las inconsistencias en esos datos pueden impedir el acceso al reintegro.

Cómo se acredita la devolución

No se trata de un trámite que deba solicitarse una vez terminado el año. Si el contribuyente cumplió con los requisitos de pago, adhesión y actualización de datos, el sistema procesa la devolución de manera automática.

La acreditación suele realizarse una vez al año, generalmente en marzo, y se deposita en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito que haya sido registrada para el débito automático. Por eso, ARCA recomienda verificar que el medio de pago continúe activo y correctamente vinculado.

Para acceder al beneficio, los monotributistas deben adherirse previamente al débito automático. El trámite puede realizarse a través de una entidad bancaria habilitada, desde el portal de Monotributo con clave fiscal o mediante la entidad emisora de la tarjeta de crédito, según el medio elegido.