Difundieron una nueva reconstrucción facial de Fernanda Aguirre: hoy tendría 35 años

Missing Children Argentina difundió una nueva reconstrucción facial de Fernanda Aguirre, la adolescente que desapareció el 25 de julio de 2004, cuando tenía 13 años, en San Benito, departamento Paraná. La actualización de su imagen busca representar cómo podría verse actualmente, a los 35 años, y mantener vigente su búsqueda.

La difusión se produjo luego de que se cumplieran 22 años de uno de los casos de desaparición más recordados de Entre Ríos. Pese al paso de más de dos décadas, nunca pudo establecerse con certeza qué ocurrió con la adolescente ni dónde se encuentra.

Nueva reconstrucción facial de Fernanda Aguirre a 22 años (Missing Children Argentina)

Fernanda desapareció aquella mañana cuando salió rumbo al puesto de venta de flores que atendía junto a su madre frente al cementerio de San Benito. Nunca llegó a destino. Horas después, su familia recibió un llamado extorsivo en el que exigían 2.000 pesos como rescate.

Una investigación que no logró determinar qué ocurrió

La investigación tuvo como principal sospechoso a Miguel Ángel Lencina, un hombre condenado por violación y homicidio que, al momento del hecho, gozaba de salidas transitorias. Fue detenido luego de que surgieran indicios que lo relacionaban con los llamados extorsivos.

Sin embargo, 72 horas después de su detención, Lencina apareció ahorcado en una celda de la comisaría Quinta. Murió sin revelar qué había ocurrido con Fernanda y la investigación quedó atravesada desde entonces por numerosos interrogantes.

Fernanda Aguirre (imagen mejorada con IA)

En la causa también fue condenada Mirta Chávez, esposa de Lencina, quien recibió una pena de 17 años de prisión por las extorsiones telefónicas. Durante el proceso judicial sostuvo que su marido había asesinado a Fernanda y afirmó que conservaba las zapatillas de la adolescente. Pese a esas declaraciones, el cuerpo nunca fue encontrado y la Justicia no pudo reconstruir de manera concluyente lo sucedido.

Veintidós años de pistas y búsquedas

A lo largo de los años surgieron diferentes datos, testimonios e hipótesis sobre el posible destino de Fernanda. Cada pista abrió nuevas expectativas para su familia, pero ninguna de las líneas investigativas permitió esclarecer el caso.

Su madre, María Inés Cabrol, encabezó durante años una incansable búsqueda. Viajó a distintos puntos del país ante la aparición de posibles datos y sostuvo públicamente el pedido de respuestas hasta su fallecimiento, ocurrido seis años después de la desaparición de su hija, a causa de un cáncer.

Fernanda Aguirre (Missing Children Argentina)

Fernanda continúa siendo buscada y su caso permanece abierto. Su nombre también integra el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ofrece una recompensa de cinco millones de pesos por información útil que permita establecer su paradero.

“No me quiero morir esperando encontrarla”

Al cumplirse 22 años de la desaparición, su padre, Julio Aguirre, habló con Elonce y aseguró que el paso del tiempo no logró terminar con su esperanza de conocer la verdad.

“Una persona no puede desaparecer y no dejar ni un rastro. Me gustaría encontrarla como sea, para poder darle un cierre a este dolor”, expresó durante la entrevista.

La ferretería del papá de Fernanda, en San Benito (foto Elonce)

Julio reconoció que suele seguir otros casos de personas desaparecidas y encuentra esperanza en historias que lograron resolverse después de varias décadas. “Veo documentales donde aparecen respuestas después de 30 o 40 años. Pasaron 22 años y a mí no me dieron ni una respuesta. No me quiero morir esperando encontrarla”, manifestó.

Una ausencia que atravesó a toda la familia

Durante la entrevista con Elonce, el padre de Fernanda hizo un esfuerzo permanente para contener la emoción. En diferentes momentos de la conversación repitió “no sé qué decirte”, mientras repasaba más de dos décadas marcadas por la incertidumbre.

Julio contó que trabaja diariamente en una ferretería y procura mantener una rutina. También relató que dejó la vivienda donde había vivido la familia para que una de sus hijas pudiera instalarse allí.

“No pude rehacer mi vida formando otra familia”, resumió sobre las consecuencias personales que dejó la desaparición.

La nueva reconstrucción facial difundida por Missing Children Argentina vuelve ahora a colocar la imagen de Fernanda en circulación y busca contribuir a que cualquier persona que pueda reconocerla o aportar información se comunique con las autoridades.

A 22 años de aquella mañana del 25 de julio de 2004, su padre conserva el mismo deseo: saber qué ocurrió con su hija. “Me gustaría encontrarla como sea, para poder darle un cierre a este dolor”, reiteró.