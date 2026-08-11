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Paraná Ha rescatado más de cinco animales

Vecino de Bajada Grande denuncia que arrojan perros a los piletones de la ex aceitera

Un vecino de Bajada Grande aseguró que ya rescató más de cinco perros de una profunda fosa con agua en el predio de la ex aceitera y sospecha que alguien los está tirando. Advirtió por el peligro del lugar y pidió medidas de seguridad.

11 de Agosto de 2026
Preocupación por animales atrapados en piletones en Bajada Grande
Preocupación por animales atrapados en piletones en Bajada Grande

Un vecino de Bajada Grande aseguró que ya rescató más de cinco perros de una profunda fosa con agua en el predio de la ex aceitera y sospecha que alguien los está tirando. Advirtió por el peligro del lugar y pidió medidas de seguridad.

Un vecino de la zona de Bajada Grande de la ciudad de Paraná denunció que, en el predio de la ex Aceitera, arrojan perros a profundos piletones con agua se convirtieron en una trampa para los animales.

 

Maximiliano, brindó su testimonio y aseguró que ya rescató a más de cinco perros. Al tiempo que planteó la sospecha de que alguien podría estar arrojándolos, aunque no existen elementos que permitan confirmar esa hipótesis.

 

El hombre vive cerca del lugar y explicó que su propio perro suele advertirle sobre la presencia de otros animales atrapados. Al escuchar ladridos o quejidos provenientes del predio, se acerca hasta los piletones para intentar auxiliarlos.

 

“Todos los días saco perros. Es una fosa, tipo embudo, que el perro cae y no puede subir para salir”, relató Maximiliano. Según indicó, uno de los piletones tendría aproximadamente tres metros y medio de profundidad y su estructura dificulta que los animales puedan escapar por sus propios medios.

 

Maximiliano aseguró que ya sacó a más de cinco perros del lugar. Algunos presentaban lesiones en las patas y uñas, aparentemente provocadas por los reiterados intentos de trepar las paredes del piletón.

 

Además, afirmó que encontró animales muertos dentro de las estructuras y describió la presencia de un fuerte olor en el sector. La reiteración de los episodios despertó sus sospechas sobre la manera en que los perros llegan hasta allí.

“Para mí, alguien los tira”

“Es raro porque son mascotas que están bien alimentadas. Para mí, alguien los tira”, manifestó Maximiliano. Sin embargo, esa posibilidad constituye únicamente una presunción del vecino y hasta el momento no se conocieron pruebas que permitan determinar si los animales fueron arrojados intencionalmente o cayeron accidentalmente.

 

La preocupación también está relacionada con las condiciones de seguridad del predio. De acuerdo con lo señalado, sería posible ingresar al sector y los piletones no contarían con protecciones suficientes para evitar caídas.

 

Por ese motivo, Maximiliano pidió una intervención para reducir los riesgos y apuntó especialmente a retirar el agua acumulada. Además consideró que la situación podría tener consecuencias todavía más graves si una persona ingresara al lugar y cayera dentro de alguna de las estructuras.

 

“Si cae una criatura”, advirtió al plantear su temor ante la profundidad de los piletones y las dificultades que existirían para salir sin ayuda.

 

Ante los reiterados rescates, pidió que se adopten medidas para asegurar el predio, colocar cerramientos o protecciones y eliminar el agua de las fosas. Mientras tanto, continúa atento a los ladridos que escucha desde su vivienda para intentar auxiliar a los animales que quedan atrapados.

Temas:

Bajada Grande Paraná perros rescate de animales maltrato animal ex Aceitera
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