A 213 años de su elevación a villa, Paraná celebra su legado histórico y cultural

Este 25 de junio, Paraná celebra 213 años desde su elevación a villa, una decisión adoptada en 1813 por la Asamblea del Año XIII. La fecha remite al reconocimiento institucional de una población que, con el tiempo, se transformaría en capital de Entre Ríos y en sede provisoria de la Confederación Argentina.

La ciudad no cuenta con un acta de fundación precisa. Sus primeros años estuvieron ligados a un asentamiento espontáneo sobre la margen izquierda del río, conocido como la “Baxada del Paraná”, una denominación que también reflejaba el vínculo central del poblado con el curso de agua que atraviesa la región.

El nombre Paraná proviene de una palabra guaraní que significa “Pariente del Mar”. Su crecimiento se desarrolló sobre las barrancas características de la zona, donde desde el siglo XVII comenzaron a instalarse vecinos provenientes de Santa Fe en busca de tierras altas.

De la Bajada del Paraná a la capital entrerriana

El área que hoy se identifica como Puerto Viejo tuvo un rol relevante en el desarrollo económico y comercial del antiguo poblado. La cercanía con el río favoreció la circulación de personas y mercaderías, mientras que el puerto se convirtió en un punto clave para la expansión de la región.

El 23 de octubre de 1730, el asentamiento obtuvo reconocimiento oficial y una personalidad institucional propia. La llegada de la imagen de la Virgen del Rosario y la construcción de una primera capilla marcaron un momento importante en la consolidación de la comunidad.

En 1822, Paraná fue declarada capital de la provincia de Entre Ríos. Esa decisión impulsó la construcción de edificios públicos, templos y nuevas dependencias administrativas, además de reforzar la actividad portuaria y el perfil político de la ciudad.

Cuatro años más tarde, en 1826, recibió el estatus de ciudad. El proceso acompañó un período de transformaciones para la región y consolidó a Paraná como uno de los centros urbanos más relevantes del litoral argentino.

Capital de la Confederación Argentina

Uno de los capítulos más significativos de la historia de Paraná se produjo entre 1854 y 1861, cuando fue designada capital provisoria de la Confederación Argentina. Durante esos años, funcionaron en la ciudad instituciones desde las que se tomaron decisiones centrales para la organización nacional.

Ese período dejó una huella visible en el patrimonio arquitectónico y cultural de la capital entrerriana. Edificios públicos, templos y espacios históricos permiten reconstruir parte de una etapa en la que Paraná concentró funciones políticas de alcance nacional.

Las figuras de Francisco “Pancho” Ramírez y Justo José de Urquiza también forman parte de ese recorrido histórico. Ambos tuvieron protagonismo en la causa federal y en los debates políticos que atravesaron a Entre Ríos y al país durante el siglo XIX.

En 1994, la ciudad volvió a ocupar un lugar destacado en la vida institucional argentina al ser sede de la apertura de la Convención Constituyente que reformó la Constitución Nacional. Actualmente, Paraná es sede de los tres poderes provinciales y cabecera del departamento homónimo.

También en 2014, Paraná fue sede de una reunión de presidentes del Mercosur, que convocó a mandatarios de los países integrantes del bloque. Aquel encuentro volvió a ubicar a la capital entrerriana en la agenda regional y sumó otro capítulo a su trayectoria como escenario de acontecimientos políticos e institucionales de alcance nacional e internacional.

A 213 años de su elevación a villa, la capital entrerriana recuerda una trayectoria marcada por el río, la actividad portuaria, la vida política y una identidad cultural construida a lo largo de más de dos siglos.

Deporte y cultura

También, Paraná ha tenido representaciones destacadas en el deporte, el arte y la cultura. En el plano deportivo, Patronato escribió una de las páginas más importantes de la historia local al consagrarse campeón de la Copa Argentina en 2022, un logro que le permitió disputar por primera vez la Copa Libertadores.

La ciudad también sostiene una presencia activa en disciplinas como el básquet, el vóley, el hockey, el remo y el automovilismo, a través de sus clubes, deportistas y competencias.

En el plano cultural, su identidad se expresa en la música, el teatro, las artes visuales, la literatura y celebraciones populares como la Fiesta Nacional del

Mate, que cada año reúne a artistas y público de distintas regiones del país.

Estas expresiones se suman al patrimonio histórico e institucional de Paraná, una ciudad que a lo largo de más de dos siglos construyó proyección nacional desde sus instituciones, su vida cultural y sus protagonistas.