Está fuera de peligro el niño que contrajo síndrome urémico hemolítico tras consumir un queso vencido

El síndrome urémico hemolítico que afectó a un niño de Federación motivó una investigación sanitaria que derivó en la prohibición provincial de comercialización de un queso elaborado en el departamento.

Al respecto, el director de Bromatología de la Municipalidad de Federación, Mario Cornú, aclaró el alcance de las medidas y confirmó que el menor "se está recuperando bien".

El bioquímico explicó que la investigación comenzó hace más de cuatro semanas, cuando un niño de entre ocho y diez años presentó un cuadro grave de gastroenterocolitis.

"El chiquito comenzó con síntomas de gastroenterocolitis graves que se agravaron, fue derivado primero al Hospital Masvernat y luego a Paraná, donde fue diagnosticado con síndrome urémico hemolítico", relató en diálogo con el periodista Oscar Arnau y según publicó Tal Cual.

Cómo comenzó la investigación

Cornú indicó que, tras el diagnóstico, el Ministerio de Salud inició una investigación epidemiológica junto al Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB).

"Se investigaron todos los alimentos consumidos por la familia durante los días previos. Entre ellos había queso, hamburguesas y otros productos. De esa investigación surgió que el queso y las hamburguesas eran los alimentos con mayor probabilidad de haber causado la enfermedad", explicó.

El funcionario agregó que el queso investigado era elaborado en la zona y presentaba irregularidades administrativas. "Particularmente se detectó que ese queso no tenía actualizados los registros del establecimiento ni del producto. Ambos registros estaban vencidos", sostuvo.

Las diferencias con el botulismo

Cornú también aclaró versiones difundidas inicialmente que confundían el cuadro con un caso de botulismo. "Las dos son enfermedades transmitidas por alimentos, pero son completamente diferentes", explicó.

Detalló que el botulismo es provocado por la bacteria Clostridium botulinum, cuya toxina afecta principalmente el sistema neurológico y puede dejar graves secuelas o provocar la muerte.

En cambio, señaló que "el síndrome urémico hemolítico afecta principalmente los riñones y el sistema hematológico. Puede requerir diálisis y también puede provocar la muerte en los casos más severos".

El estado de salud del niño

Respecto a la evolución del menor, Cornú llevó tranquilidad. "El chiquito ya está recuperado, está en su casa, ya volvió a Federación y se encuentra bien de salud. Continúa con algunos controles médicos, pero prácticamente está recuperado en su totalidad", afirmó. Precisó además que el niño presentó compromiso renal, aunque no fue necesario realizar tratamiento de diálisis.

Mientras tanto, Bromatología retiró preventivamente el producto del mercado y envió muestras al laboratorio para su análisis. "También hubo un envío de muestras realizado por el padre del chico y algunos resultados conducen a pensar que ese queso podría haber tenido relación con la intoxicación", indicó.

Controles municipales en Federación

De hecho, desde la Municipalidad de Federación se informó este miércoles que, a través del Área de Bromatología, el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos (ICAB) solicitó la realización de auditorías en tres locales comerciales de la ciudad y, a su vez, sugirió brindar información a la población sobre el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y sobre sus principales métodos de prevención.

Decomiso de mercadería vencida (Municipalidad de Federación)

En el marco de las auditorías realizadas, el ICAB solicitó retirar de circulación un alimento en particular, al constatarse que su Registro Nacional de Establecimiento (RNE) no se encontraba vigente. En consecuencia, el área municipal de Bromatología procedió al retiro del producto en los comercios de la ciudad y se remitieron muestras a Paraná para su análisis, tomadas por profesionales y bajo los métodos correspondientes. “Se permanece a la espera de los resultados”, indicaron desde la comuna.

En tanto, y en el marco de las tareas de rutina del área municipal de Bromatología, el martes se llevó adelante un operativo de control en un supermercado de la ciudad. Como resultado de la inspección, se procedió a un importante decomiso de mercadería que se encontraba vencida en las góndolas, retirándola de la venta de manera preventiva. Principalmente, se decomisaron bebidas y algunos otros alimentos.

Decomiso de mercadería vencida (Municipalidad de Federación)

“Este tipo de operativos tienen por objetivo garantizar que los productos ofrecidos al público se encuentren en condiciones aptas para su consumo”, comunicaron.

La preocupación por los alimentos elaborados sin controles

El director de Bromatología advirtió sobre el crecimiento de la venta informal de alimentos elaborados en domicilios particulares. "No hace falta más que abrir Facebook para ver la enorme cantidad de ofertas de alimentos caseros que aparecen todos los días", expresó.

Reconoció que la difícil situación económica favorece este tipo de actividades, especialmente en ciudades como Federación. "La microeconomía se da mucho entre las familias. Se venden tortas, empanadas, comidas elaboradas. Entendemos esa realidad, pero también perdemos capacidad de control", señaló.

Finalmente, remarcó la necesidad de fortalecer la educación alimentaria. "Lo que pedimos es que este tipo de situaciones sirvan para que la gente tome conciencia sobre la importancia de la seguridad alimentaria y de aplicar buenas prácticas de manufactura, para minimizar al máximo los riesgos", concluyó.