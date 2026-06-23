Prohibieron la venta de una marca de queso en Entre Ríos por irregularidades sanitarias

La prohibición de queso Pategrás fue informada por la Municipalidad de Concordia a través de la Dirección de Bromatología, luego de una resolución emitida por el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de Entre Ríos. La medida busca resguardar la salud de la población y evitar la comercialización de un producto que no cumple con los requisitos legales vigentes.

Según se indicó, la disposición alcanza al producto rotulado como "Queso Pategrás Argentino", marca "2L", que consigna en su etiqueta el RNE N° 08002454 y el RNPA N° 08002454/01. El alimento era elaborado en Colonia La Paz, departamento Federación.

La resolución establece la prohibición de la elaboración, fraccionamiento, transporte y comercialización del producto en todo el territorio provincial, incluyendo su oferta mediante plataformas de venta en línea.

Detectaron registros vencidos y falta de habilitación

Desde el organismo provincial explicaron que la medida se adoptó tras constatar que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 08002454 informado en el rótulo se encontraba vencido.

Además, se verificó que el producto carecía de un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) vigente y debidamente registrado, condición indispensable para su elaboración y comercialización dentro de la provincia.

Ante esta situación, las autoridades consideraron que el alimento no reúne las condiciones exigidas por la normativa alimentaria vigente, por lo que se dispuso su retiro del mercado y la prohibición de cualquier actividad vinculada a su comercialización.

Pedido a comerciantes y consumidores

La Municipalidad de Concordia solicitó la colaboración de comerciantes y consumidores para evitar la circulación del producto alcanzado por la resolución.

En ese sentido, recomendaron abstenerse de adquirirlo, distribuirlo o comercializarlo, y verificar cuidadosamente la información consignada en los rótulos de los productos alimenticios.

Por último, informaron que quienes detecten la presencia del queso prohibido en comercios o puntos de venta podrán comunicarse con la Dirección de Bromatología al teléfono 429-1516 para realizar la correspondiente denuncia o consulta.