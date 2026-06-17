ANMAT prohibió aromatizantes, desinfectantes y productos para piletas por irregularidades

La ANMAT dispuso la prohibición de la venta, distribución, uso y publicidad de distintos aromatizantes, desinfectantes y productos para el tratamiento de piscinas que eran comercializados sin las autorizaciones sanitarias correspondientes.

Las medidas fueron oficializadas a través de las disposiciones 3706 y 3707 de 2026, publicadas en el Boletín Oficial, luego de una serie de investigaciones realizadas por el organismo nacional.

Según se informó, los productos alcanzados por la prohibición carecían de registros sanitarios y no contaban con establecimientos habilitados que garantizaran su elaboración bajo las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Prohibieron todos los productos de la marca Sinolor

A través de una de las disposiciones, la ANMAT prohibió todos los productos de la marca Sinolor, incluyendo eliminadores de olores, desinfectantes y limpiadores, independientemente de su lote o presentación.

La investigación comenzó tras la consulta de un consumidor sobre la legitimidad de uno de los productos comercializados por la firma.

A partir de esa denuncia, inspectores detectaron que los artículos eran promocionados en sitios web y redes sociales sin contar con inscripción ante la autoridad sanitaria.

Desde el organismo señalaron que los productos aseguraban eliminar olores y combatir virus, bacterias y hongos, aunque no existían registros que permitieran verificar su composición, eficacia o condiciones de fabricación.

También retiraron productos para piscinas

En una segunda resolución, la ANMAT prohibió todos los artículos comercializados bajo la marca Aquamar by LABZA, dedicada a la venta de productos para el tratamiento de piscinas.

La medida incluye desinfectantes, clarificadores, alguicidas, insecticidas y limpiadores que eran ofrecidos al público sin la correspondiente autorización sanitaria.

La investigación se inició a partir de una advertencia realizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que detectó la comercialización de un insecticida denominado "Knock-out", promocionado para eliminar larvas de mosquitos y otros insectos en el agua de las piletas.

Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades concluyeron que el producto no poseía registro sanitario y que tampoco existía un establecimiento elaborador habilitado.

Los riesgos señalados por el organismo

La ANMAT advirtió que la ausencia de registros oficiales impide conocer con precisión los ingredientes utilizados, las condiciones de elaboración y los estándares de seguridad aplicados durante la fabricación de estos productos.

Además, indicó que en el caso del insecticida cuestionado, el artículo no encuadraba dentro de las categorías autorizadas para productos destinados al tratamiento de agua de piscinas.

Por ese motivo, el organismo ordenó el retiro de todos los productos involucrados hasta que las empresas regularicen su situación y obtengan las habilitaciones correspondientes