ANMAT prohibió un vinagre de limpieza y ordenó retirarlo de la venta

La medida alcanza a todos los lotes de un vinagre. El organismo detectó que era comercializado como producto de limpieza sin contar con el registro ni la habilitación correspondiente.
La ANMAT prohibió un vinagre de limpieza comercializado bajo la marca VINT tras detectar irregularidades en su promoción y comercialización. La medida fue oficializada mediante la Disposición 3665/2026 y alcanza al producto rotulado como “VINT. Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos”, vendido como limpiador doméstico.
Según detalló la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la investigación se inició a partir de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios, que detectó la oferta del producto en sitios web y plataformas digitales.
En la publicidad se destacaban supuestas propiedades de limpieza y desinfección para baños, cocinas, griferías, vidrios y otras superficies, además de presentarse como una alternativa a los productos tradicionales de limpieza.
Detectaron irregularidades en el registro
Durante las actuaciones, los inspectores verificaron que el número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) consignado en el etiquetado no correspondía a un establecimiento habilitado para la elaboración de productos domisanitarios.
Además, se constató que no figuraban datos de establecimientos responsables autorizados por la ANMAT en los sitios donde el producto era promocionado y comercializado.
La investigación también reveló que los registros impresos en el envase pertenecían en realidad a un vinagre de alcohol destinado al consumo alimentario, elaborado por otra empresa, sin relación con el producto promocionado como limpiador.
Prohibición en todo el país
Frente a estas irregularidades, el organismo concluyó que el producto era comercializado como domisanitario sin contar con el correspondiente registro sanitario ni habilitación para su fabricación y comercialización.
Por ese motivo, la ANMAT resolvió prohibir el uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes del producto en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica.
La disposición también ordenó comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales y a organismos de defensa del consumidor para reforzar los controles y evitar la circulación del producto.
Los motivos de la medida
Desde el organismo explicaron que la prohibición busca proteger a los consumidores debido a que se desconocen las condiciones de elaboración, la composición real y las garantías de eficacia y seguridad del producto.
Asimismo, señalaron que, al no existir registros válidos como producto de limpieza, no es posible asegurar que su formulación cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente.