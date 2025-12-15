Vendía milanesas pero tenían “sabor raro”: estaban hechas con cartón y papel higiénico

Denuncias de clientes derivaron en un operativo de Bromatología que detectó milanesas adulteradas con cartón y papel higiénico, vendidas durante una feria en Santiago del Estero.
Un comerciante de Santiago del Estero fue inhabilitado luego de que se comprobara que vendía milanesas elaboradas con cartón y papel higiénico en el marco de una feria gastronómica realizada durante las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Loreto, evento que reunió a más de 15 mil personas. La maniobra fue detectada tras reiteradas denuncias de consumidores.
El vendedor tenía un carro de comidas en la plazoleta del Parque Fuerza Aérea Argentina, un espacio habitual de encuentro donde suelen instalarse puestos de comida callejera. Según relataron asistentes a la feria, los productos presentaban un “sabor raro”, lo que generó sospechas entre quienes los consumieron.
Ante esta situación, vecinos realizaron denuncias formales ante el área de Bromatología de la Municipalidad de Loreto. Indicaron que las milanesas ofrecidas en el puesto conocido como “Carro Trico”, popular por la venta de sánguches de milanesa, tenían una apariencia, textura y gusto inusuales.
Tras las presentaciones, personal municipal llevó adelante un operativo de control en el predio ferial. Allí se secuestraron nueve bultos de milanesas que presentaban una “aberrante irregularidad” en su composición. El carro pertenecía a un comerciante identificado como Juan del Jesús Sosa, de 45 años, con domicilio en San Miguel de Tucumán.
Desde el municipio informaron que el vendedor empanaba papel higiénico prensado y cartón con huevada y pan rallado, en reemplazo de carne. Las autoridades advirtieron que esta práctica representa “un grave riesgo para la salud pública”, ya que estos materiales no son aptos para el consumo humano.
El papel higiénico prensado no es digerible y puede contener sustancias químicas nocivas, como tintas o blanqueadores, que pueden provocar daños en órganos vitales y trastornos digestivos severos. Por este motivo, se procedió al secuestro total de la mercadería.
Además, se dispuso la clausura inmediata del carro, su retiro de la feria y la inhabilitación del comerciante para volver a instalar su puesto en la ciudad. También se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.
“Se labró el acta de infracción correspondiente de inmediato. Informamos que tomó conocimiento del caso la fiscal de turno, Dra. Eugenia Calligaris, para las acciones legales pertinentes”, indicaron desde la Municipalidad en un comunicado oficial.