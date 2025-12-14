Tras cerrar dos refuerzos, Patronato busca fichar a Enzo Luna

Tras cerrar dos incorporaciones en los primeros días de la pretemporada, Patronato busca fichar a Enzo Luna para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada. El equipo que conduce Rubén Darío Forestello se movió con rapidez en el mercado de pases y ya sumó a Agustín Araujo y Franco Meritello, ambos en condición de libres.

El volante Araujo, proveniente de Chacarita, fue el primero en sellar su vínculo con el Rojinegro, mientras que el defensor central Meritello firmó este jueves 11 de diciembre luego de su paso por Ferro Carril Oeste. Los dos futbolistas acordaron contratos hasta diciembre de 2026 y ya trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Con esas incorporaciones aseguradas, la dirigencia rojinegra comenzó a explorar nuevas alternativas para potenciar el frente ofensivo, uno de los pedidos del entrenador para completar el armado del plantel.

Patronato consultó a Huracán por el delantero

En ese contexto, Patronato busca fichar a Enzo Luna, delantero de 23 años que pertenece a Huracán y viene de jugar en Los Andes. Desde la entidad entrerriana se contactaron con sus pares del “Globo” para conocer las condiciones de un posible préstamo, teniendo en cuenta que el futbolista no estaría en los planes del entrenador Diego Martínez.

Luna, nacido en Colón, departamento Colón de Entre Ríos, podría tener vía libre para continuar su carrera en otro club. Su contrato con Huracán se extiende hasta diciembre del próximo año, por lo que cualquier salida deberá resolverse en acuerdo entre las partes.

El atacante mide 1,80 metros y acumula experiencia en la categoría, donde disputó las últimas dos temporadas. En 2024 defendió la camiseta de Estudiantes de Caseros, con 33 partidos jugados, mientras que en 2025 sumó siete encuentros con Los Andes.

Se enfría el regreso de Juan Galetto

Mientras avanza la gestión por Enzo Luna, Patronato prácticamente descartó la vuelta de Juan Galetto. El lateral derecho, surgido de las inferiores del club y dirigido por Forestello en Gimnasia y Tiro de Salta, había estado en el radar para este mercado de pases, pero las negociaciones no prosperaron.

Según trascendió, el futbolista nacido en María Grande está más cerca de renovar su contrato con el conjunto salteño que de regresar al Rojinegro. La falta de avances en las charlas hizo que la posibilidad de su retorno pierda fuerza con el correr de los días.

De este modo, Patronato continúa ajustando su plantel, con refuerzos ya confirmados y nuevas gestiones en marcha, a la espera de cerrar las piezas necesarias para afrontar una temporada clave. (Con información de Mirador Provincial)